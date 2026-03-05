Pizzoferrato protagonista del St. David’s Day all’Ambasciata Britannica a Roma

Il Comune di Pizzoferrato ha avuto un ruolo di primo piano nella celebrazione del Saint David’s Day (Dydd Gŵyl Dewi Sant in gallese), la festa nazionale del Galles, ospitata qualche giorno fa all’Ambasciata Britannica a Villa Wolkonsky a Roma. L’evento ha rappresentato un momento di scambio culturale e istituzionale tra Italia e Regno Unito.

Il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli ha ricordato l’importanza del gemellaggio con la città di Talgarth, nel Brecon Beacons National Park (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog in gallese), territorio noto per le Black Mountains e la Black Mountain (Y Mynydd Du). Grazie a questo legame, il Comune sangrino rappresenta un ponte concreto tra le realtà italiane e gallesi, con il consolidamento nel tempo dei rapporti culturali e sociali.

La serata di gala ha visto la partecipazione di David Burton, ambasciatore incaricato ad interim per l’Italia e San Marino, e del conduttore televisivo Alberto Angela come ospite d’onore. La cena, curata dallo chef Carlo Cracco, ha unito la cucina italiana ai prodotti tipici gallesi, tra cui carni ovine, formaggi e dolci tradizionali.

La presenza di Pizzoferrato ha permesso di rinsaldare i legami con Talgarth, celebrando anche figure storiche e culturali che hanno legato l’Italia, con particolare riferimento a Pizzoferrato, e il Regno Unito, come Edward Lear (pittore e illustratore britannico), Lionel Wigram (militare e ideatore della Wigforce) e il fotografo di fama internazionale Michael Kenna.

Al termine della serata, il sindaco Fagnilli ha invitato l’ambasciatore Burton e il suo staff a visitare Pizzoferrato. “ Proposta accolta con entusiasmo dall’ambasciatore, desideroso di approfondire la conoscenza del nostro territorio e dei suoi legami con il Galles”, spiega Fagnilli.



