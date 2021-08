E' IL MOMENTO DI DIRE BASTA PER IL BENE DI ORTONA E DEI SUOI CITTADINI

È IL MOMENTO DI DIRE BASTA PER IL BENE DI ORTONA E DEI SUOI CITTADINI

Come si può rimanere in silenzio di fronte all’angoscia di migliaia di persone e famiglie?

Gli incendi che hanno aggredito Ortona, le case disarmate di fronte alle fiamme e prive di acqua.

In questi anni ho criticato storture, silenzi, incapacità del sindaco e dei suoi assessori. Ciò che è accaduto domenica primo agosto è uno schiaffo ad Ortona è il frutto delle troppe impunite arroganze.

Un profondo senso di amarezza ha colto tutti i cittadini di fronte a ciò che accadeva, al dramma che si stava consumando ed al pressapochismo di chi, invece, doveva coordinare ed essere pronto al peggio invece di pensare all’ultimo concerto con una surreale atmosfera da Titanic.

Come in altre occasioni non resterò a guardare. Chiederò - sindaco e assessori dovranno rispondere ad Ortona - che fine hanno fatto i 40 mila euro che la Regione aveva assegnato ad Ortona per la messa in sicurezza delle riserve naturali; perchè nel bilancio cifre per la sicurezza di strade ed aree a rischio sono dirottate altrove; dove sono, in favore di che cosa?

Ad Ortona serve una grande operazione di verità e giustizia. Basta con i silenzi e le follie sulla pelle dei cittadini ortonesi.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #OperazioneVeritàeGiustizia