BISOGNA MOBILITARSI CONTRO L'INSEDIAMENTO DEL MEGA DEPOSITO DI GPL SUL PORTO

DEPOSITO GPL. SUBITO UN CONSIGLIO COMUNALE: NO ALLE INGERENZE ESTERNE SU ORTONA

Non c’è tempo da perdere. Unitamente ai colleghi Simonetta Schiazza, Angelo Di Nardo, Giorgio Marchegiano e Emore Cauti chiediamo un Consiglio comunale che si riunisca d’urgenza per sabato 9 gennaio. È necessario che l’istituzione comunale faccia sentire la sua voce contro l’ipotesi di istallazione di un mega impianto di gas sul porto. Riunione conclusiva prevista per il 13 gennaio. Questione che riteniamo il sindaco Castiglione non debba sottovalutare, ritenendo di poterla gestire in modo personale.

La nota ministeriale era arrivata al Comune il 29 dicembre e il sindaco Castiglione aveva l’obbligo e il tempo di discutere il documento nella seduta Consiliare tenuta il 30 dicembre scorso. Era una occasione giusta, che il primo cittadino ha inspiegabilmente sciupato. Ora torniamo a sollecitare una presa di posizione chiara e corale del Consiglio Comunale di Ortona. Un atto che difende la Città da incursioni e volontà esterne che credono di poter gestire il futuro di Ortona e dei suoi cittadini.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #depositoGPL #ConsiglioComunaleUrgente