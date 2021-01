Controlli dei carabinieri di Ortona per le norme CoViD-19 in occasione dell’Epifania

La Compagnia dei Carabinieri di Ortona ha intensificato i servizi di controllo del territorio in occasione delle festività dell’Epifania per verificare il rispetto delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19.

A scopo principalmente preventivo e dissuasivo sono stati predisposti diversi controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie stradali ed è stata attuata la vigilanza preventiva nei luoghi di possibili assembramenti quali esercizi pubblici ed i corsi dei centri storici dei comuni dell’ortonese.

Nel centro commerciale Ortona Center un equipaggio della Radiomobile è intervenuta su segnalazione al 112 per la presenza di un avventore privo di mascherina. L’uomo è stato individuato e, dopo non poche insistenze e rimostranze, ha fornito ai carabinieri i documenti di identità ed è stato quindi sanzionato per il mancato uso dei D.P.I. ed invitato ad indossare la mascherina protettiva.

La stessa sera, a notte fonda, sempre un equipaggio della Radiomobile è intervenuto in un noto bar del centro urbano dove ha sorpreso, con la serranda semiabbassata, 6 avventori intenti a consumare alcolici e senza indossare la mascherina. Tutti sono stati sanzionati; uno di loro era visibilmente sotto i fumi dell’alcool e gli è stata contestata anche la sanzione per ubriachezza in luogo pubblico, mentre il gestore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti per avergli somministrato ancora alcolici quando già era visibilmente ubriaco.

Il bar è stato quindi chiuso in attesa dei provvedimenti della Prefettura di Chieti, ma la sorpresa è stata che il giorno seguente i carabinieri della stazione di Ortona, nel verificare l’ottemperanza di sospensione delle licenze disposta il giorno precedente, hanno constatato che il locale era aperto e che serviva regolarmente bevande ad altri 5 avventori che, anche in questo caso, non indossavano i dispositivi di protezione individuali e sono stati quindi sanzionati mentre il bar è stato nuovamente chiuso così come è stata informata la Prefettura di Chieti.