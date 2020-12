ARRIVANO GUAI- I REVISORI DEI CONTI DEFINISCONO LA CONTABILITA' DEL TEATRO TOSTI " LACUNOSA E INATTENDIBILE "

IL SINDACO ORA RISPONDA AI REVISORI DEI CONTI E ALLA CITTÀ

Il controllo e la gestione della spesa pubblica è il primo requisito di una amministrazione Comunale che non può spendere a suo capriccio. Ora sulle mie tante documentate richieste di chiarimenti su spese e concessioni, il sindaco Castiglione non può più far finta di nulla, ma deve raccontare i fatti come sono. Gli esempi di come Castiglione rimanga in silenzio come se non avesse il dovere di rispondere, sono ormai quotidiani.

A tal proposito vi è la nota del Collegio dei Revisori dei Conti - documento che allego - che, nel descrivere la contabilità della gestione del Teatro Tosti affidata alla Compagnia dell’Alba, parla tra l’altro di documentazione contabile “LACUNOSA E INATTENDIBILE”. Fatto che i Revisori mettono in tale evidenza che c’è da preoccuparsi.

La nota pone fine agli attacchi personali gratuiti e fuori luogo che in questi mesi ho ricevuto, quando chiesi spiegazioni sui fondi assegnati e come venivano spesi. Fui bersagliato da insulti per il doveroso controllo apostrofato come “stucchevole polemica”, che non “apprezzavo la cultura” che ero “forestiero” etc etc.

Il fatto, invece, è che non solo amo la cultura ma per fortuna amo anche la legalità e trasparenza degli atti, di come si spende il denaro dei cittadini. Ora aspetto, - come consigliere comunale di opposizione e a nome anche della città - cosa risponderanno il sindaco, assessori e i funzionari, ai Revisori dei Conti. Vedremo se oltre alle risposte chiare, riceverò anche delle scuse.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #Trasparenza #Legalità #RevisoriDeiConti