La SIECO verso il Brescia degli Ex Cisolla e Galliani

La classifica non è la sola cosa che si muove, in casa Impavida. La Sieco è infatti in partenza per Brescia dove domenica alle 19.00 incontrerà i locali della Gruppo Consoli Centrale Del Latte Brescia. Attualmente i lombardi occupano la terz’ultima posizione con quattro punti all’attivo, ma hanno una gara in meno rispetto agli impavidi.



Dando uno sguardo al roster dei nostri prossimi avversari, si intuisce che forse la classifica è alquanto ingenerosa con i bresciani, dotati di atleti di indubbio spessore. Spiccano su tutti i nomi di due ex-impavidi quali Alberto Cisolla e Andrea Galliani.



Per quanto riguarda Casa Impavida continua l’attesa per i rientri di tre pedine fondamentali quali Shavrak, Sette e Menicali. Non manca comunque molto affinché i tifosi possano rivederli in campo, sebbene esclusivamente in streaming. A tal proposito è possibile seguire la diretta della gara Gruppo Consoli Centrale Del Latte Brescia – Sieco Service Impavida Ortona a partire dalle ore 19.00 di domenica sei dicembre.



Sono dieci i precedenti tra le due squadre con l’ago della bilancia che pende a favore degli ortonesi che hanno vinto ben otto incontri.





Ad arbitrare la sfida ci saranno i signori Piperata Gianfranco (Bo) e Brancati Rocco(Pg).



Queste le altre gare in programma per l’ottava giornata di Serie A2 Credem Banca.



Emma Villas Aubay Siena – Agnelli Tipiesse Bergamo



Prisma Taranto – Kemas Lamipel Santa Croce



Synergy Mondovì – Cave Del Sole Geomedical Lagonegro



Conad Reggio Emilia – BCC Castellana Grotte



Pool Libertas Cantù – BAM Acqua San Bernardo Cuneo (Rinviata)