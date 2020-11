E VAI- SINDACO , VICE SINDACO , ASSESSORI , NUOVE SPESE ALLEGRAMENTE E NOI PAGHIAMO

SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, NUOVE SPESE E DEBITI PER FAMIGLIE E CITTADINI

Democrazia, giustizia, trasparenza e uguaglianza non sono garantite senza l’impegno dei cittadini a controllare chi amministra denaro pubblico. Così accade che il sindaco e i suoi assessori - ai quali evidentemente non bastano i richiami dell’Anticorruzione, dell’Antitrust e le voci di inchieste su conti e delibere - continuano a spendere il denaro dei cittadini a loro piacimento. Venerdì, Castiglione gli assessori Canosa e Di Bartolomeo e tutti gli altri della maggioranza hanno deciso di approvare una variazione di bilancio di 50 mila euro per le feste natalizie oltre a un prelievo dal fondo di riserva di € 10.370,00 solo per un palco (liquidazione n. 1691 del 15/10/2020 acquisto PANNELLI in LEGNO per realizzazione palco). AD ORTONA SECONDO LA GIUNTA CASTIGLIONE LA PRIORITÀ È QUINDI DIVERTIRSI. Nessun fondo è stato realizzato dal Comune per l’emergenza e le piccole imprese, niente per i settori in grave difficoltà a cui il Comune non ha rivolto un pensiero solidale.

Che dire poi dell’ultima perla del vice sindaco Vincenzo Polidori che si vanta di aver decentrato il rilascio di CERTIFICATI ANAGRAFICI, che però se fatti in Comune costano 50 centesimi mentre in tabaccheria 2 euro; per non dire che tali servizi in gran parte dei comuni italiani sono offerti dal sito del Comune con il codice SPID a costi ordinari, mentre per gli anziani sono consegnati a casa da volontari.

Questo lo stile del sindaco e dei suoi assessori: vantarsi fino all’incredibile - confidando in nessun controllo - di spese e debiti che pagheranno famiglie e cittadini.

#Ortona #VariazioneBilancio #FondoRiserva #FesteNatalizie #Palco #CertificatiCostoQuadruplicato