Infortunio operatore esterno presso lo stabilimento Ontex

Presso lo stabilimento Ontex di Ortona, il 31 ottobre , un operatore di un'azienda appaltatrice si è ferito in modo serio ad un braccio.

L'incidente si è verificato mentre l'addetto stava effettuando alcune operazioni con mezzi e attrezzature dell'azienda per la quale lavora.

La squadra Ontex di pronto soccorso è intervenuta tempestivamente dando tutto il supporto sanitario e morale necessario allo sfortunato, allertando al tempo stesso i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale.

Dalla Ontex fanno sapere che l'azienda " è in contatto costante con i sanitari e con l'azienda per il quale lo sfortunato operatore lavora, per essere informata tempestivamente sulle sue condizioni ed offrire, anche se non dipendente diretto di Ontex, il massimo supporto a lui e alla sua famiglia in questo momento di difficoltà. "

Sono in corso accertamenti per stabilire le dinamiche dell'accaduto da parte delle autorità, verso le quali Ontex esprime massima fiducia e collaborazione, in modo che vengano accertate il prima possibile.

L'azienda ribadisce " la propria vicinanza all'operatore e alla sua famiglia ed è pronta ad attivarsi con qualunque iniziativa a loro supporto "

