ESCLUDERCI DAL CONSIGLIO COMUNALE INDETTO IN ORARI IMPROBABILI E' STATA UNA PESSIMA IDEA DEL SINDACO

ESCLUDERCI, PESSIMA IDEA

Oggi pomeriggio alle 17,30 è iniziata la seduta del Consiglio Comunale. Un orario che per me, la collega Schiazza e per qualsiasi persona che vive di lavoro e non di vitalizi garantiti dalla politica è un orario proibitivo per impegni di lavoro. In particolare in questo momento di difficoltà per chi lavora da professionista e autonomo.

Avevamo chiesto di far iniziare la seduta alle 19,00, ma il Presidente del Consiglio ha risposto no. Possono fare a meno di parte delle opposizioni. Così dopo aver modificato il regolamento dando solo 10 minuti di orologio ai consiglieri di minoranza per opporsi alle loro scelte. Dopo aver monopolizzato la bacheca stampa del Comune dove c’è solo la voce del sindaco e dei suoi fedelissimi; ora hanno deciso di fare i Consigli in orario di lavoro. Una decisione sbagliata. I nodi per Castiglione, la sua giunta e quanti sperano di non far capire alla città le loro decisioni, sempre più opache e contestate, arriveranno al pettine. Se qualcuno si illude di escludere dal dibattito chi può contestare le scelte con dati certi e cifre, si sbaglia di grosso. E lo vedremo.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #ConsiglioComunale