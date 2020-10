Causa positività al Covid-19 rinviato a data da destinarsi Agnelli Tipiesse - Sieco Service Ortona in programma per il primo novembre

La Agnelli Tipiesse ha comunicato la notifica di positività al Covid-19 di più di tre tesserati della squadra di casa, pervenuta stamattina dai risultati dei test di routine effettuati in settimana: i tesserati positivi si trovano ora in isolamento come da protocollo.

Tutto il gruppo squadra è stato immediatamente posto in isolamento, e nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test clinici per il monitoraggio della situazione.

Come da comunicazione della Lega Pallavolo serie A, nel rispetto del protocollo anti covid, il match in programma domani 1 novembre 2020 contro la Sieco Service Ortona è rinviato dunque a data da destinarsi.