CASTIGLIONE , CANOSA E DI BARTOLOMEO IL TRIO DEGLI SPRECHI

CASTIGLIONE, CANOSA, DI BARTOLOMEO SPRECHI E PROPAGANDA, MA IL CONTO LO PAGANO I CITTADINI

Ogni giorno sindaco e assessori si esaltano. Nessuno ci fa più caso perché, fuori dalla bacheca comunale, nella realtà accade il contrario a spese ovviamente dei cittadini che pagano gli sprechi.

Castiglione, Canosa, Di Bartoloneo annunciano ogni giorno che asfaltano qua e là. Stesso copione lo scorso anno.

Dei cittadini stufi di sentire le troppe chiacchiere, mi hanno scritto e inviato le foto per documentare i pericoli di lavori fatti male, in alcuni casi malissimo e pericolosi. Come la posa degli asfalti che hanno coperto i pozzetti, tanto che per liberarli hanno poi dovuto rompere il manto, si sono create buche e dislivelli diventati pericolosi.



Qualcuno allora ha protestato ma il sindaco non ha voluto ricevere nessuno, perché, dissero dalle stanze di Castiglione, che avrebbero controllato loro. Ma non c’è stato mai nessun sopralluogo.



Dopo appena un anno l’asfalto è già da rifare e il conto (salato) lo pagano i cittadini.

Questa la realtà al di là degli annunci raccontati per nascondere la verità dei fatti. C’è oggi tra i cittadini chi vede, controlla e denuncia, per fortuna.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #sprechi #propaganda

+5