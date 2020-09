Martedì 8 settembre comincia la preparazione del Victoria Cross Ortona

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Martedì 8 settembre, con l'inizio della preparazione, parte ufficialmente la stagione 2020 /2021 del Victoria Cross Ortona. La squadra del Presidente Misci si appresta per il secondo anno consecutivo al campionato di Seconda Categoria e cercherà di migliorare il nono posto della passata stagione. Ad oggi sono tre i volti nuovi della compagine ortonese, Matias Ponce, Fabrizio D'Alessandro e Tiziano De Luca (quest'ultimo ha firmato una decina di giorni fa). Agli ordini del confermato Mister Palmieri inizieranno la preparazione 25 atleti. Portieri : Luigi Cirillo e Domenico Doghieri. Difensori: Luca Serra, Andrea Pacaccio, Thomas Basilisca, Giacomo Di Salvatore, Cristian Finizio, Nicola Scarinci, Marco Edvan Abazi, Francesco Ranalli, Fabrizio D'Alessandro. Centrocampisti: Mouhamed Gueye, Ba Ahma, Daniele d'Alessandro, Luca Scorpiglione, Aziz Cisse, Marco Faro, Matias Ponce, Andrea Dell'olio, Cristian Troiani. Attaccanti: Nicola Cantoli, Flamur Hamza, Ennio Colaiezzi, Daniel Granata, Tiziano De Luca. La società, nelle persone di Pasqualino Leonelli e Vincenzo Napoletano, si sta muovendo per regalare a Mister Palmieri altre pedine che andranno a rinforzare ulteriormente una rosa già competitiva. La prima settimana di preparazione si svolgerà presso il Lido Saraceni e si concluderà domenica 13 con la prima uscita stagionale, addirittura in trasferta a Roma, contro il Casal Barriera, squadra di Eccellenza laziale allenata da Alessandro Damiani. Poi le altre settimane la squadra si allenerà presso lo stadio Comunale, il 27 settembre ci sarà l'andata della Coppa Abruzzo, il 4 ottobre il ritorno e l'11 ottobre partirà il campionato.