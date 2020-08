CASA DI RIPOSO, CASTIGLIONE SIA CHIARO

Non è bastata la severa richiesta e ammonizione dell’Autority nazionale per la Concorrenza, ora i REVISORI DEI CONTI sollecitano il sindaco Castiglione e la sua giunta al rispetto delle indicazioni della Authority e di conoscere cosa c’è nell’appalto per la Casa di Riposo “T. Berardi”. I lettori hanno il documento allegato a questa nota e possono leggere e farsi una idea. Tuttavia la vicenda della Casa di Riposo è l’ennesimo (avvilente) capitolo di come Castiglione e i suoi assessori pensano di gestire le strutture pubbliche e gli interessi che vi ruotano, a proprio comodo senza considerare che vantaggio ne tragga la città. Ricordo che su ogni cosa dove ho messo mano e studiato le carte sono emerse discordanze, approssimazioni e dubbi. Sarà che fare opposizione in modo attivo e attento e far rispettare le regole sono una novità per il Comune. Non è la prima volta che lo dico ed ora lo ripeto: LE REGOLE VANNO RISPETTATE altrimenti rischiano il sindaco e gli assessori, ma soprattutto rischia, purtroppo, la città.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

