Ancora rifiuti alla foce dell'Arielli ad Ortona, SOA lo segnala alle autorità

La Stazione Ornitologica Abruzzese documenta l’accumulo di sedimenti frammisti a rifiuti alla Foce dell'Arielli, nel comune di Ortona.

Praticamente la foce viene è stata scambiata per una discarica; il tutto alla luce del sole.

“ Evidentemente i controlli lasciano a desiderare. - fanno notare dalla Stazione Ornitologica Abruzzese sottolineando come - sono anni che si ripete questa situazione e si susseguono segnalazioni, anche da parte della stampa e di nostri attivisti, ma nulla cambia. “

“ Questo è il volto del territorio che vogliamo far conoscere ai turisti? Questo è il modo di gestire i rifiuti, che poi vengono trascinati nel mare alla prima piena? E il rischio idrogeologico? - Queste sono le domande che pongono .

Il presidente Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus - Dr. Massimo Pellegrini - ha inviato una segnalazione a vari enti, per denunciare questo accumulo di sedimenti frammisti a rifiuti alla Foce dell'Arielli.

Nella segnalazione inviata a :

-Genio Civile Regionale - ufficio Chieti

-Regione Abruzzo - Servizio Acque

-Comune di Ortona

-Polizia municipale di Ortona

-Capitaneria di Porto di Ortona

-Comando generale delle Capitanerie di Porto

-Carabinieri - Forestali di Ortona

dettagliando che

Stamattina i volontari dell'associazione scrivente hanno svolto un sopralluogo presso la foce del fiume Arielli, nel comune di Ortona.

Per l'ennesima volta si sono trovati di fronte un grosso cumulo di sedimenti frammisti a rifiuti di vario genere, come se sia normale usare la foce dell'Arielli come ricettacolo dei lavori di ripulitura delle spiagge. In sintesi, una piccola discarica.

ha sollecitato un intervento risolutivo per eliminare questa “ una piccola discarica. “

da c.s. Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus