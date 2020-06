DANNI E SPESE FOLLI DEL SINDACO CASTIGLIONE

DANNI E SPESE FOLLI. COSÌ SI ROVINANO LE AREE TUTELATE E SI PRENDONO IN GIRO IMPRESE E CITTADINI.

Bastano le foto a dimostrare che un sindaco e un assessore al turismo così miopi e vanagloriosi sono zittiti dalla realtà. Se a un cittadino qualsiasi viene detto che per la SCALINATA dei Ripari di Giobbe e per i PARCHEGGI di STACCIONATA di legno già finiti a terra a Ripari e Punta Ferruccio e i baby giochi all’Acquabella sono stati SPESI 375 MILA EURO, non ci crederebbe.

Eppure questa è la cifra spesa per una opera PERICOLOSA e già in ABBANDONO (senza nemmeno l’inaugurazione). SÌ perché il sindaco Castiglione molto scaltramente, sapendo che la scala è pericolosa, se la cava affiggendo l’avviso di “SCALA ACCIDENTATA” con esenzione di ogni responsabilità. Ma il peggio è che le aree in questione sono anche protette e vincolate perché riserve naturali, invece, come si vede sono state aggredite dal cemento nel disinteresse del Comune. Altro che tutele.

Perché tutto questo può avvenire ad Ortona? La risposta la sanno tutti: perché non c’è controllo, perché sindaco e giunta non fanno valere i diritti dei cittadini.

Così mentre per il Lido Saraceni, Riccio, per Postilli non è stato speso un euro ed è evidente l’incuria delle aree pubbliche e sulle spiagge, sindaco e assessore si magnificano pure del loro grande impegno.

Le aree protette, inoltre, sono state in pratica compromesse da interventi devastanti delle Ferrovie, da privati - che avrebbero dovuto provvedere agli accessi al mare a loro spese come nel caso dei Ripari - e infine da opere inutili e costosissime. Il Prg, inoltre, ha lacune evidenti - con il sospetto che siano state volute ad hoc - in modo che la legge incerta punisse addirittura chi avrebbe potuto ridare un senso di ordine e un abbellimento delle riserve. Questi i fatti che d’altronde possono essere constatati di persona.

L’ESTATE 2020 e il turismo per quel poco che l’emergenza Coronavirus permetterà, È STATA SALVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE IMPRESE PRIVATE. Il Comune del sindaco Castiglione assente e incapace ha fatto solo danni. E purtroppo continuerà pure a farne di altri.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

+10