ECCO I COSTI VERI CHE I CITTADINI PAGANO PER MANTENERE IL SINDACO E GLI ASSESSORI

ECCO I COSTI VERI (QUELLI CHE I CITTADINI PAGANO) PER GLI STIPENDI DI SINDACO E ASSESSORI

Sullo stipendio del sindaco, di quello conferito agli assessori e sui gettoni di presenza dati ai consiglieri, va fatta piena chiarezza. Le semplificazioni riferite in tre righe dal capogruppo della maggioranza di Castiglione, sono in linea con il metodo di questa amministrazione che quando si rivolge ai cittadini, nasconde la ufficialità degli atti occultando dati e riscontri documentati. Come può infatti una persona comprendere le cose se non vengono spiegate nella loro vera ufficialità? Ecco quindi le cifre chiare come sono scritte nel Documento Unico di Programmazione (DUP) che viene allegato.

Per gli “Organi Istituzionali”, ovvero per sindaco, assessori, presidente del consiglio e consiglieri. Questi ultimi hanno un modesto compenso annuale in gettoni di presenza: io rinunciai dall’inizio del mandato e il collega Angelo Di Nardo in seguito. Nel 2017 (prima degli aumenti) l’importo previsto per gli “Organi Istituzionali” era di 114.510,07 euro; con gli aumenti è prevista una spesa che toccherà nel 2020 i 195.047,77 euro; quindi un aggravio per le casse comunali di 80.537,70 euro. Nel 2018 il costo era di 169.649,14 euro, mentre nel 2019 era giunto alla punta massima di 222.489,74 euro. La mia proposta per questo difficilissimo 2020, bocciata il 4 aprile (che verrà riproposta nel Consiglio del 30 aprile) era di tagliare solo per un anno l’aumento che generosamente il sindaco e i suoi 5 assessori si sono concessi, pari a 80 mila euro.

Queste quindi le cifre così come sono e che pagano i cittadini per i loro amministratori comunali . Ma c’è da chiedersi oltre alla spesa per i vitalizi e i pagamenti delle ritenute, cosa producono a beneficio della città Sindaco e assessori? Di questo parleremo domani.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #VeritàDeiNumeri #ConsiglioComunale