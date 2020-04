TAGLI FINTI, LITIGI E RINVII. COSÌ CASTIGLIONE AFFONDA ORTONA.

Dal 4 aprile, al 30 aprile. Così intendono il sindaco e i suoi assessori “il faremo presto”. Il 4 aprile durante la seduta del Consiglio comunale online, Castiglione in testa bocciò la mia proposta in favore di famiglie e imprese di tagli al raddoppio (per un solo anno) del suo stipendio e quelli degli assessori e a ridurre le spese per le manifestazioni 2020.

In tutto si sarebbe recuperata - già il 4 aprile - la somma di 200 mila euro istituendo un fondo di solidarietà per famiglie e piccole imprese. Mi contestarono con i soliti toni sgradevoli e dissero che avrebbero pensato loro come fare in fretta a trovare i soldi.

Ieri mattina, 23 aprile, nella riunione dei capigruppo tenuta online finalmente è stata accolta la richiesta presentata da me, Angelo Di Nardo e Simonetta Schiazza, di tenere il Consiglio Comunale per discutere, non nei salottini privati o in finti incontri istituzionali, ma in Consiglio i provvedimenti da prendere.

La data fissata è il 30 aprile. Così, dopo 26 giorni, Castiglione e la sua maggioranza presenteranno i famosi tagli che non hanno voluto fare prima. La scure per loro si abbatterà sulle manifestazioni e sulle scuole, queste ultime con la scusa che ora sono chiuse. Hanno così trascurato di decurtarsi per un anno il raddoppio delle loro indennità.

La riunione ha visto momenti di pura commedia delle parti tra maggioranza ed ex Pd, che nonostante la loro riunione fra amici, hanno visto le loro proposte in un primo momento escluse dall’ordine del giorno per poi, dopo una sospensione... essere riaccolte.

Inutile rimarcare - come hanno già capito i cittadini più attenti - che non sapendo che fare per palese incapacità di gestire questo momento di assoluta emergenza cittadina, i consiglieri del sindaco si sono lanciati contro l’opposizione in invettive del tutto fuori luogo per toni e contenuti. Perché a loro singolare giudizio non avremmo dovuto fare proposte, o denunciare i conti sbagliati, o criticare le riunioni fatte da loro sottobanco.

Ora attendiamo la fine del mese per le loro prime proposte. Sindaco e assessori riusciranno a dire alla luce del sole, in Aula, come stanno distribuendo, attraverso chi e dove vanno a finire i soldi, che già lo Stato, in tutto 161 mila euro, ha consegnato ad Ortona già dal primo aprile.

POLIDORI PEPPINO CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #ConsiglioComunale #Convocazione