IL SINDACO DICA ALLA CITTA' COSA STA FACENDO

IL SINDACO DICA ALLA CITTÀ COSA STA FACENDO. SILENZI E ACCORDI FUORI DALLA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI COMUNALI NON SONO NÉ TOLLERABILI NÉ LEGALI

Il sindaco convochi subito il Consiglio Comunale e dica alla città come sta spendendo i 161mila euro che lo Stato il primo aprile ha dato ad Ortona per i suoi cittadini in difficoltà.

Inoltre, come si è impegnato sabato 4 aprile in Consiglio comunale deve spiegare che tagli vorrà fare e come trovare i fondi per famiglie e imprese.

Io e i colleghi della opposizione Angelo Di Nardo e Simonetta Schiazza abbiamo presentato, oramai da una settimana, la richiesta di un Consiglio urgente a cui sindaco e assessori non hanno ancora risposto, facendo passare tempo prezioso.

Se il sindaco crede di gestire lui e pochi altri i soldi dello Stato si sbaglia. Faccia ciò che è tenuto a fare pubblicamente nelle istituzioni e con la massima urgenza. Deve dire in Aula dove troverà i fondi comunali a sostegno della città.

Ha bocciato la nostra proposta di un taglio degli aumenti per un anno del suo stipendio e di quelli dei suoi assessori, ha bocciato il taglio dei fondi per le feste per il 2020. Ora illustri cosa sta facendo, con chi e per quali obiettivi. Lo dica alla città a chiare lettere. Non faccia propaganda sulla pelle di chi ha bisogno, convochi il Consiglio Comunale.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

