Nello stabilimento della Serenity a Ortona al lavoro nel weekend pasquale per assicurare le forniture alle strutture sanitarie

Grazie ai dipendenti che hanno scelto spontaneamente di recarsi al lavoro presso lo stabilimento di Ortona nel weekend pasquale, sono stati prodotti ulteriori 2 milioni di ausili assorbenti che sono in distribuzione già in questi giorni presso le strutture sanitarie.

Serenity è autorizzata a operare in quanto classificata sin dal primo DCPM come azienda strategica per il Servizio Sanitario Nazionale, tuttavia il lavoro nel fine settimana di Pasqua è stato frutto di una scelta volontaria dei dipendenti, che Serenity desidera ringraziare per il loro impegno e senso di responsabilità. Sono 73 le persone coinvolte, suddivise su 4 linee produttive, poi diventate 5 nel corso di questo straordinario sforzo.

In un momento di eccezionale difficoltà per tutti, la straordinarietà sta in primo luogo nel garantire le stesse prestazioni come in tempi normali. Per Serenity questo significa anzitutto sostenere la continuità delle forniture alle strutture sanitarie e con gli stessi alti standard di qualità.

"Desidero ringraziare i nostri collaboratori ai quali va il merito di aver realizzato una produzione di altri 2 milioni di ausili assorbenti - ha dichiarato l'Ing. Francesco Lo Piccolo, Amministratore Delegato di Serenity & VP Ontex Healthcare South Europe -

agevolando la continuità della fornitura alle strutture sanitarie che ne hanno particolarmente bisogno in questo momento. La sanità può sempre contare su Serenity e noi sulle nostre straordinarie persone".

"La forza di volontà dimostrata dai nostri collaboratori – ha concluso l'ing. Lo Piccolo – è un ottimo esempio della eccellente capacità industriale del nostro Abruzzo, del quale Serenity è espressione da oltre 25 anni".

Oltre 35 anni di esperienza nella fornitura di ausili per l'incontinenza che raggiungono l'utilizzatore attraverso tutti i canali distributivi. Serenity è leader in Italia nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione di ausili innovativi.

Questi i numeri della capacità produttiva Serenity in Italia: 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori, 164.000 mq di superficie del sito produttivo di Ortona (CH) con produzione a ciclo continuo.

Serenity è parte del Gruppo Internazionale Ontex, nato nel 1979 e con sede centrale nel cuore del Belgio. Il Gruppo commercializza i propri prodotti in oltre 110 Paesi con più di 30 marchi.

Ontex ha 18 siti produttivi, 9 centri R&D e oltre 10.000 dipendenti nel mondo, di 50 nazionalità. ll fatturato (2019) si attesta oltre i 2,28 mld di Euro.