PEPPINO POLIDORI-SIMONETTA SCHIAZZA E ANGELO DI NARDO CHIEDONO SUBITO UN CONSIGLIO COMUNALE

SUBITO UN CONSIGLIO COMUNALE, BASTA RITARDI. FAMIGLIE E IMPRESE VANNO AIUTATE. IL SINDACO ACCETTI LE PROPOSTE DI TAGLI DI STIPENDI E DI MANIFESTAZIONI PER IL 2020 E DIMINUZIONE DELLE TASSE.

Fare presto per sostenere le famiglie e iniziare a pensare concretamente come dare un aiuto alle imprese. Ho chiesto ai colleghi Consiglieri di opposizione di sottoscrivere la Convocazione di un consiglio comunale da fare urgentemente perché il tempo stringe e dal sindaco e dai suoi assessori finora non è arrivata nessuna iniziativa vera, tranne parole e promesse.

Ortona è rimasta drammaticamente indietro rispetto agli altri Comuni, dove già i sindaci hanno deciso un percorso e il modo di far arrivare i sostegni a quanti ne hanno necessità. La scorsa settimana sindaco e giunta si erano impegnati in Aula a intraprendere iniziative da rendere pubbliche che sono rimaste lettera morta.

Le persone e le attività produttive non possono attendere i tempi di chi evidentemente non sa che fare, per questo ho chiesto ed ottenuto dagli amici della opposizione il sostegno di Angelo Di Nardo e Simonetta Schiazza, che hanno condiviso questa iniziativa.

La riunione del Consiglio comunale chiesta servirà per trovare subito i fondi per le emergenze economiche che assediano le famiglie e tagliare tasse comunali alle imprese. Per questo obiettivo ho già chiesto due tagli: gli aumenti che sindaco e assessori si sono concessi chiedendo loro di rinunciare per un solo anno a questo raddoppio; più un taglio alle spese per le manifestazioni previste per il 2020.

Recuperiamo così subito 200 mila euro dal Bilancio comunale da impiegare subito in favore della città. Sindaci assessori e consiglieri di maggioranza hanno risposto No dicendo che avrebbero fatto loro. Io non vedo nulla - ci sono “buoni spesa” ma sono soldi dello Stato - mentre dal sindaco e assessori arrivano solo parole e promesse, mentre i cittadini sono in gravi difficoltà.

Bisogna, invece, fare presto, le persone non vivono di promesse. Ogni giorno che passa è trascurare chi ha bisogno.

Ora diciamo basta, è necessario rimboccarci le maniche per quelle tante famiglie che attendono riposte, così per le imprese che hanno necessità di un aiuto per ripartire.

Per questo Allego - per quanti vogliono approfondire - le proposte e le delibere che ho preparato e che il Consiglio dovrà discutere. Ora impegniamoci tutti.

PEPPINO POLIDORI

