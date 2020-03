PURTOPPO GLI 11 LICENZIAMENTI WEATHERFORD SONO EFFETTIVI MA ORTONA E' DEDITA ALLE FESTE

Ortona affonda e al Comune si fa festa

Crisi della Weatherford, con il risvolto amarissimo che i lavoratori non avranno nemmeno gli ammortizzatori sociali;

nel settore agricolo l’unica cantina che chiude è quella di Ortona;

il commercio segnato dagli esuberi alla IperConad e dalle mille difficoltà dei piccoli esercenti;

il turismo con le aree balneari al completo abbandono;

il Porto Nazionale che raccoglie nell’Adriatico solo lo 0.7% dei traffici;

la crisi dell’Ospedale dove la carenza di personale è un tema già drammatico

. La stazione ferroviaria dove fermano solo treni locali.

Cose che ripeto da due anni a cui l’amministrazione del sindaco Castiglione non solo non ha mai preso iniziative concrete, ma nemmeno ha risposto, accogliendo il tutto con fastidio, disinteresse e silenzio.

Il sindaco con i suoi assessori fanno solo a gara nel partecipare dove possono raccogliere qualche applauso - con iniziative pagate a caro prezzo dal Comune - mentre se ne stanno bellamente alla larga dalle vere emergenze.

Non un dibattito serio con numeri, dati e protagonisti della crisi; non una riflessione sulle difficoltà di Ortona, non una iniziativa sulla occupazione. Non un impegno in nessuna direzione e per nessuno se non per loro stessi.

Il caso dell’agricoltura è la vera immagine del sindaco e della sua giunta: non si sono nemmeno scomodati di dar vita ad un fondo di solidarietà per le famiglie in gravi difficoltà. Impegno deciso all’unanimità in Consiglio comunale.

Voglio ricordare e sottolineare che in un anno l’amministrazione del sindaco Castiglione dell’assessore Canosa, ha speso 240 mila euro in feste, senza mai pensare a mettere in piedi iniziative serie sulla crisi di Ortona.

Il sindaco con lo stipendio raddoppiato a spese dei cittadini, provi a ragionare per chi non ne ha nemmeno uno, poi magari potrà domandarsi se non sia il caso di fare qualcosa, oltre che raccontare - senza che nessuno gli risponda a tono - di “rammaricarsene”.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE C.S.

