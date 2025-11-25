Politica abruzzese in lutto, addio all'ex assessore regionale Mario Mazzocca

Politica abruzzese in lutto: Ã¨ morto Mario Mazzocca, ex assessore regionale e sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo.

Mazzocca, 64 anni, si Ã¨ spento all'Ospedale di Chieti.

Di professione architetto, era stato sindaco di Caramanico Terme per dieci anni, dal 2004 al 2014.

Dal 2014 era stato assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile nella giunta di centrosinistra guidata dal governatore Luciano D'Alfonso. Poi, nello stesso esecutivo, l'incarico di sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo. Nel 2018 aveva ottenuto la carica di sovrintendente all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma. Nel 2020 aveva pubblicato un libro dal titolo "I quaderni della sostenibilitÃ ", in cui alla ricostruzione della sua attivitÃ in Regione si accompagnavano riflessioni sulle materie in questione.

"Profondo cordoglio" Ã¨ stato espresso dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che definisce Mazzocca "amministratore pubblico di grande esperienza" che "ha dedicato la propria vita al servizio delle nostre comunitÃ con passione e competenza". "La sua scomparsa - afferma il governatore - rappresenta una grave perdita per la nostra regione".

"Con lui ho condiviso anni di impegno politico al servizio dell'Abruzzo - afferma il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri -. Seppur in schieramenti opposti, ne ho sempre apprezzato il rispetto istituzionale e la passione civile. Il mio pensiero va ai famigliari e alla comunitÃ di Caramanico, cittÃ di cui Ã¨ stato sindaco per diversi anni".

"Una notizia che mi lascia interdetto, senza parole, Ã¨ un dispiacere profondo - commenta il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli -. Oggi l'Abruzzo perde una persona capace di passione e forza, indomito ma buono e sensibile. Voglio ricordare Mario per la sua onestÃ , per la sua capacitÃ di affrontare le sfide con serenitÃ e determinazione, per la sua umanitÃ che sapeva trasformare ogni incontro in un momento di dialogo e di crescita, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite e nella storia dell'Abruzzo. Il suo esempio ci invita a credere che la politica, quando Ã¨ vissuta con cuore e responsabilitÃ , puÃ² davvero essere servizio e dono".