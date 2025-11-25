Torna "Orientati al futuro", il 27 novembre la sesta edizione

Torna a Chieti “Orientati al futuro”.

L’evento, giunto alla sesta edizione, è dedicato all’orientamento degli studenti delle quarte e quinte superiori.

L’appuntamento è per giovedì 27 novembre, alle ore 10, presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio”.

Il format, ideato da Confartigianato Chieti e dallo sportello d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti dell’Università d'Annunzio, insieme a Regione Abruzzo e Camera di Commercio Chieti-Pescara, rappresenta una forma innovativa di orientamento per i ragazzi che si apprestano a terminare gli studi.

Sarà un’occasione per parlare delle opportunità messe in campo da Regione Abruzzo, Governo e Unione Europea per sostenere la formazione, l’occupazione e la mobilità in Europa. Una giornata ricca di stimoli, per far si che i ragazzi possano compiere scelte più consapevoli nel prossimo futuro.

Dopo i saluti istituzionali di Gilda Antonelli, delegata del Rettore al placement, e di Tiziana Magnacca, assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, ci saranno gli interventi di Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Chieti sul tema “Trend mercato del lavoro”, di Germano De Sanctis, del Dipartimento Lavoro e Attività produttive, di Antonella Azzariti, dirigente Politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo, sul tema “Dote giovani: il futuro prende forma”, di Gianluca De Santis, dell’Agenzia di Sviluppo, sul tema “Allenare le competenze per innovare: i giovani al centro della doppia transizione”, di Carmine Cipollone, dell’Autorità di gestione della Regione Abruzzo, sul tema “Con il Fondo sociale europeo plus le opportunità si trasformano in lavoro”, di Annalisa Michetti, responsabile del settore Placement di ateneo e del centro Europe Direct Chieti, sulle “Opportunità di mobilità europee”, di Giordano Rossi, pedagogista e orientatore, membro del Network europeo degli inventori, sul tema “Fai la tua scelta con strumenti innovativi per il decision making consapevole”.

Previsti, poi, un collegamento con la Commissione europea e la testimonianza di Arcangelo Merla, del Distretto Aerospaziale Abruzzo.



