FORZA ITALIA AD ORTONA RINNEGA IL CX DX E STA A SINISTRA PER AVERE POSTI IN GIUNTA

COMUNICATO STAMPA

ORTONA, 2 novembre - "Come forze di centrodestra Fdi, Lega, Udc e Noi Moderati, siamo stati sollecitati e abbiamo partecipato a un incontro con Forza Italia che consentisse di raggiungere quella compattezza che ad Ortona non siamo mai riusciti ad avere. Da quel tavolo comune, qualche giorno fa, ci siamo alzati con l'idea e la promessa di una riflessione per un impegno a superare insieme, in funzione del bene della città, lo stato di paralisi imposto dall'incapacità dell'attuale amministrazione. Quell'idea e quella promessa Forza Italia li ha trasformati in un accordo, ma non con il centrodestra bensì con Castiglione, ovviamente per avere un posto in giunta": così i rappresentanti dei partiti di centrodestra: Franco Vanni per Fratelli d'Italia, Maurizio Bucci per la Lega, Carlo E.M. Ricci per l'Udc e Valentino Di Carlo per Noi Moderati.

"Sappiamo che parlare di una sorpresa sarebbe eccessivo, visto che da anni in provincia di Chieti, ad Ortona come in altri centri (a cominciare dal capoluogo) Forza Italia mantiene una linea di condotta ambigua, creando alleanze a suo uso e consumo, nei fatti non corrispondenti a quella maggioranza che, con successo, da cinque anni, governa la Regione Abruzzo. La stessa Regione dalla quale sono arrivati gli unici aiuti che il nostro territorio è riuscito ad ottenere. - sottolineano ancora gli esponenti del centrodestra - E' anche per questo che ci chiediamo quale affidabilità potranno poi garantire questi stessi soggetti in vista delle prossime elezioni di marzo. Da anni ormai nel Chietino Forza Italia governa, sottobanco, con il centrosinistra, nascondendosi sotto un civismo di facciata che è utile soltanto a cancellare il simbolo. Abbiamo visto che ovunque si sia presentato unito il centrodestra ha ottenuto rilevanti successi: ad Ortona ormai da tempo c'è un atteggiamento preordinato e impostato che ha l'obiettivo di far perdere la coalizione. Un atteggiamento che ci riporta a personaggi che ben conosciamo e che usano la coalizione esclusivamente per propri fini".

In ogni caso ad Ortona: "Il centrodestra era, è e rimane all'opposizione, anche se orfano di un partito, pur importante, che ormai non si sa più da che parte voglia stare. La nostra è un'opposizione responsabile che ha lavorato in questo ultimo anno su scelte concrete di programma. E' un fatto che le uniche proposte politiche e amministrative che guardano al territorio siano arrivate dai banchi dell'opposizione, forse troppo scomodi per Forza Italia, che ha preferito continuare per la sua altra strada, dopo aver trovato, da parte di tutto il resto del centrodestra unito, disponibilità all'ascolto e alla costruzione di un futuro comune".

FRANCO VANNI- FDI MAURIZIO BUCCI - LEGA CARLO RICCI - UDC VALENTINO DI CARLO - NOI MODERATI