'Le tre facce della violenza', premiati Franco e Noemi Longobardi

Gli abruzzesi Francesco e Noemy Longobardi, padre e figlia, autori del libro "Le tre facce della violenza" (Rossini Editore) ricevono il premio "Il libro dell'anno 2023" di Area Cultura Roma Capitale.

La cerimonia di premiazione ci sarà il 4 novembre alla Casa del Cinema a Villa Borghese nella Sala Cinecittà, alle ore 16:00. Area Cultura, l’associazione presieduta da Angelica Loredana Anton, poliedrico personaggio della cultura ha come ogni anno organizzato la manifestazione culturale Premio Letterario Area Cultura “Il Libro dell’anno 2023” e il Concorso Letterario Area Cultura “La Poesia dell’anno 2023”.

L'opera scritta a quattro mani, colpisce ancora una volta per l'analisi profonda condotta alla ricerca delle cause di una grande piaga sociale come quella della violenza, che risulta essere in continua crescita.

Medea, associazione presieduta dallo stesso Francesco Longobardi, è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale, attraverso sportelli di ascolto psicologico per il bullismo e la violenza sulle donne.

La violenza è racchiusa in tre facce, che seguono tutto il percorso di sviluppo di una vita: dall’infanzia, passando per l’adolescenza per poi arrivare all’età adulta. Questa l’analisi tracciata all’interno del libro “Le tre facce della violenza” che si impegna a contrastare in tutti i modi quelli che sono i "mali della società" e che riceverà il suo prestigioso premio a Roma.