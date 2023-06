ORTONA - DALL'OPPOSIZIONE ARRIVA LA DIFFIDA AL SINDACO E ALLA MAGGIORANZA

COMUNICATO STAMPA

PIANO PORTUALE E STRADE RURALI, DALL'OPPOSIZIONE ARRIVA LA DIFFIDA

Interrogazioni non inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale

ORTONA, 26 giugno -L'amministrazione Castiglione ha un modo tutto suo di risolvere i problemi: finge che non esistano. O in alternativa li cassa senza rispetto alcuno. E' esattamente quello che il presidente del Consiglio comunale ha fatto, ancora una volta, nel formulare l'ordine del giorno della prossima assemblea, fissata per il prossimo 1 luglio in prima convocazione e il giorno successivo in seconda: ha eliminato dalla discussione due delle interrogazioni urgenti proposte dalla minoranza quella sul Piano regolatore portuale e quella sui lavori di strada rurale Colli in località Rogatti. Già nella convocazione della seduta di Consiglio comunale del 16 giugno i due temi, pure non secondari per lo sviluppo della città, erano incredibilmente spariti.

"Sappiamo bene che fine ha fatto quel Consiglio comunale, al quale la maggioranza, per una volta compatta, non si è presentata - affermano i consiglieri comunali di opposizione Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Lucia Simona Rabottini, Antonio Sorgetti ed Italia Cocco - con totale disprezzo delle istituzioni e della cittadinanza che dovrebbe rappresentare. Ora perseverano in quello che non è più possibile considerare un errore, ma che è una deliberata volontà di evitare il confronto, di annullare qualsiasi proposta arrivi dai banchi dell'opposizione.

Per questo abbiamo inviato una diffida ad adempiere nell'inserimento all'ordine del giorno delle due interrogazioni, informando della situazione anche la Procura della Repubblica. L'atteggiamento di evidente ostilità è ancora più grave se consideriamo che, nell'ultimo anno, questa giunta è stata capace di produrre il nulla: Ortona è una città ferma, grazie a un sindaco incapace di proporre concreti programmi di sviluppo e di crescita. Ma, ancora peggio, questa città è disamministrata anche nel quotidiano, povera nella manutenzione ordinaria, inesistente nel sostegno alle realtà economiche, inconcludente nel turismo. Il sindaco, che addirittura ci ha accusato di fare un uso personale delle istituzioni, dovrebbe iniziare a sentirsi in imbarazzo prima di parlare. Il suo problema è un altro: noi, come consiglieri responsabili nel nostro ruolo, abbiamo assunto l'impegno di informare la cittadinanza di ciò che avviene nel palazzo e continueremo a farlo. Nel pieno rispetto di quel principio di trasparenza che è alla base della democrazia", concludono i consiglieri.

GLI OTTO CONSIGLIERI DELL'OPPOSIZIONE