A Fossacesia sventola la 22esima Bandiera Blu

Fossacesia , nella mattinata di lunedì 26 giugno, ha festeggiato la 22esima Bandiera Blu, il riconoscimento conferito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), con un duplice evento.

Il primo, in piazza Alessandro Fantini, ha innalzato il vessillo della FEE sull'asta posta a fianco del Palazzo Comunale.

Alla manifestazione presenti il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori Maura Sgrignuoli, Giovanni Finoro e Danilo Petragnani, il Comandante della Stazione Carabinieri, Michele Cefaratti

Il secondo, sul Lungomare, nella piazzetta della Spiaggia per Tutti, con la consegna della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari della Marina. Quì il sindaco e gli assessori comunali sono stati accolti dai bambini e dai ragazzi del Centro Estivo, che nell'occasione hanno intonato "Volare".

" Per Fossacesia si tratta di un riconoscimento che quest'anno assume un significato molto particolare - ha sottolineato il sindaco Di Giuseppantonio - abbiamo deciso di dedicare il simbolo della FEE a Giuseppe Calabrese, primo cittadino di Isole Tremiti, prematuramente scomparso lo scorso maggio proprio durante il viaggio a Roma per l'assegnazione della Bandiera Blu “.

L’impegno del sindaco per ottenere la Bandiera Blu è stato quello di “ rispettare quelle regole che servono per ottenere l’ambito riconoscimento", ottenuto per tutti i 5 km della costa di Fossacesia .

Per i prossimi anni, non dovrebbero esserci problemi ? “ la macchina è collaudata, ma – precisa Di Giuseppantonio - occorre controllarla sempre ".

“ Spero che tutta la costa dei trabocchi sia bandiera blu " si augura il sindaco di Fossacesia e ai sindaci che non hanno ottenuto la Bandiera Blu suggerisce di “ stare sul pezzo continuamente , senza distrarsi“ e si dichiara disponibile a dare consigli “per quello che dev’essere fatto “ e conclude sottolineando: " chi chiude il suo territorio a se stesso fa un grosso sbaglio “