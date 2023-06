DOPO MESI LA CITTA' DI ORTONA E' ANCORA SENZA GUIDA E SENZA GOVERNO

Comunicato stampa del 16 giugno 2023

Dopo mesi la Città di Ortona è ancora senza guida e senza governo!

L’amministrazione Canosa – Castiglione, senza numeri e in profonda crisi politica, dimostra mancanza di rispetto per i cittadini e assenza di cultura istituzionale!

“È questo il modello di «buon governo» dell’amministrazione Canosa – Castiglione – dichiarano i consiglieri di minoranza Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Gianluca Coletti, Franco Vanni, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti”.

“Sembra incredibile, ma il Sindaco, lo stesso Presidente del Consiglio comunale che ha convocato la seduta e i sette consiglieri della maggioranza stamattina non si sono presentati in aula per il Consiglio comunale richiesto dall’opposizione, facendo saltare la seduta pur in presenza di argomenti molto importanti da discutere. – continuano i consiglieri di opposizione – Solo pochi giorni fa Leo Castiglione ha presentato alla Città il nuovo ingresso nella coalizione, Emore Cauti, che ha abbandonato la minoranza, a suo dire, proprio per rinforzare la maggioranza per «senso di responsabilità», dichiarandosi pronto ad un rilancio dell’amministrazione, eppure oggi anche lui assente.”

“Evidentemente – concludono i consiglieri di opposizione – la rattoppata maggioranza, non trovando la sintesi, non riesce a governare la Città di Ortona. Ribadiamo che non è possibile continuare ad amministrare con queste modalità. Bisogna rispettare la Città ponendo fine ad uno spettacolo indecoroso mai visto prima d’ora ad Ortona. Gli ortonesi meritano di meglio e hanno il diritto di tornare alle urne.”

Intera opposizione in Consiglio Comunale