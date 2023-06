Insieme per lâ€™Emilia Romagna: l'Adsu Chieti-Pescara organizza la â€œSerata Piadina Solidale"

Al fine di sostenere la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione che ha provocato danni ingenti, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara, prendendo come riferimento l'iniziativa organizzata da ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, ripropone il medesimo evento della Serata "Piadina Solidale", martedì 20 giugno, dalle ore 19 alle ore 21.30 presso la mensa universitaria di Pescara, sita in viale Marconi n. 191.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio morale dell’ANDISU, associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, e da parte dell’Università degli Studi G. d’Annunzio.

Il personale della mensa universitaria provvederà alla preparazione e somministrazione della piadina, piatto simbolo della Regione colpita, da farcire al momento; inoltre, confezioni di piadine di varie quantità saranno in disponibilità per gli studenti, i docenti e tutti coloro che vogliono contribuire ad un obiettivo che non è solo raccogliere fondi ma anche e soprattutto manifestare la propria vicinanza alla popolazione emiliana e romagnola.

Per realizzare questa importante iniziativa è stata richiesta la collaborazione delle seguenti associazioni studentesche di Chieti e Pescara, coordinate da Erga Omnes (ente del terzo settore attivo nelle politiche sociali e giovanili del territorio),che hanno aderito: 360 gradi, Azione Universitaria, Sism (Segretariato Italiano Studenti in Medicina),Pas, Innovazione, Fuci (Federazione di gruppi di universitari cattolici), Aisfarma (Associazione Italiana Studenti di Farmacia e Farmacia Industriale), Aiso (Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria), ESN (Erasmus Student Network).

Inoltre, ci sarà la partecipazione del Csv Abruzzo e dell’Associazione Cosma, per rimarcare ulteriormente i valori di volontariato, solidarietà e inclusione.

Ha aderito all’iniziativa anche l’Officina Beni Comuni Urbani del Dipartimento di Architettura di Pescara, che curerà l’allestimento degli spazi di accoglienza e incontro (allestimenti audio visuali), all’interno di un laboratorio di autocostruzione estemporaneo negli spazi all’aperto della mensa, in collaborazione con gli studenti e le loro associazioni.

Per maggiori informazioni: 346-5989164 (Pasquale Elia)