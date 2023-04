LA COERENZA E L'IMPEGNO NON POSSONO TACERE

Alla luce delle innumerevoli dicerie che in queste ultime settimane hanno alimentato la vita politica del nostro paese sui social, sulla stampa e tra la gente, alcuni esponenti di Ortona Cambia e nello specifico Davide Menga e Laura Iubatti sentono il dovere di comunicare alla città e a tutti coloro che li hanno sostenuti nelle appena trascorse amministrative la loro volontà e ciò che si è pronti a fare nelle prossime settimane.

Le persone indicate, oltre ad altri sostenitori, si sono riunite in questi giorni e hanno condiviso con il consigliere Emore Cauti la linea politica da seguire. Si ritiene, per il bene comune, di portare in discussione il DUP e il bilancio al fine di evitare il blocco della macchina amministrativa.

Ciò non significa necessariamente approvare il bilancio; seppur ciò dovesse avvenire nell’ipotesi in cui i nostri emendamenti venissero approvati nell’assise comunale, il consigliere Cauti, in rappresentanza del suo gruppo, avrà assolto al suo dovere di non lasciare la città priva di uno degli strumenti indispensabili per il bene comune cittadino.

Successivamente a tale incombenza, noi auspichiamo, come peraltro confermatoci dallo stesso nostro consigliere, che Emore Cauti rassegni le sue dimissioni, con ogni probabilità unitamente al resto della nuova minoranza venutasi a delineare, poiché alla città di Ortona deve essere palese la nostra volontà di non voler condividere alcun percorso politico-amministrativo con Castiglione.

Lo dobbiamo alla Città di Ortona, a tutti/e gli/le elettori/trici che ci hanno sostenuto e che hanno scritto i nostri nomi sulle schede elettorali convinti/e di votare persone leali e coerenti in alternativa all’attuale amministrazione comunale.

Laura Iubatti- Davide Menga