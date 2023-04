LA COMPONENTE DI FORZA ITALIA IN AMMINISTRAZIONE DESTINATA A NON PRENDERE PIU' PALLA SE VOTA IL BILANCIO ?

Alla luce degli avvenimenti di questi giorni e' chiaro ed evidente che l'Amministrazione Castiglione e' in bilico e se dovesse sopravvivere e' perché fa una virata a sinistra inequivocabile e sostanziale . Sto parlando di politica e cerco di interpretare i desiderata dei protagonisti in primis di chi non ne vuole sapere di andare a casa , alla faccia “ dell'io non sono attaccato alla poltrona ” che di colpo si e' trasformato in “ toglietemi tutto ma non la mia poltrona ” .

Fin qui non ho dubbi ma le perplessità mi vengono pensando al ruolo marginale e di sola presenza , in gergo calcistico significa guardare gli altri che giocano senza prendere mai palla , che sta via via assumendo la presenza delle due componenti di Forza Italia anche se sotto mentite spoglie di Forza Ortona per Leo che praticamente fanno da spettatrici allo strapotere che il PD sta assumendo in seno al Consiglio Comunale .

Quando si parla di politica si fantastica e perciò i Cittadini ne capiscono sempre meno , oggi va di moda sui social dire che “ non si capisce un CAS ” ma la cosa con un po' di sforzo non mi sembra poi tanto complicato da capire .

Faccio un ragionamento a voce alta e penso : inizialmente il Pd in seno al Consiglio Comunale non contava nulla in termini di presenza , ne' come simbolo e ne' come personaggi ad essa riconducibili ma allo stato attuale e' evidentissimo che le mani della sinistra ne hanno fatto man bassa . Infatti sappiamo a chi la segreteria e il direttivo del Pd fa riferimento e se a questo aggiungiamo che Giorgio Marchegiano inizialmente alle scorse elezioni Comunali era il candidato del Pd e del M5s e solo con la constatazione di scarse possibilità di fare bella figura ha ripiegato col ritiro e se aggiungiamo che il consigliere Emore Cauti e'legato da sempre a lui allora si può ipotizzare che tutto si tiene acclarando che lo stesso consigliere Cauti al di la dei bla bla bla e' il fiero sostenitore di Leo Castiglione . Continuando nel ragionamento politico mi viene da pensare che la componente che inizialmente , bisogna riconoscerlo , ha determinato la vittoria di Castiglione , ossia Forza Italia , ora davvero fa la comparsa e non serve ad altro che a far crescere con l'andare della legislatura quella componente che in teoria dovrebbe essere sua concorrente .

In questi pochi mesi d'Amministrazione molte cose sono cambiate e tante cose non potranno mai più essere riproposte e allora mi chiedo se sia salutare per certe componenti assistere senza proferire parola ad un mercimonio di potere politico , che vedono passare chiaramente sotto il loro naso , che da quello che si e' capito troverà l'effettiva realizzazione una volta approvato il Bilancio ossia quando si tenterà di far credere ma sarà esercizio vano che le cose non sono legate .

E' una ricostruzione fantasiosa ? può darsi ma dagli elementi che sono emersi sembra che sia proprio così , naturalmente l'eventuale costruttore di tutto ciò deve fare i conti con “ l'oste ” e soprattutto con chi ne viene irrimediabilmente danneggiato politicamente e non e' detto che riuscirà nell'intento ., anche perché balla sempre un solo voto che potrebbe facilmente cambiare destinazione .

Come realmente finirà lo vedremo ma comunque penso che la “ colla di fortuna ” appiccicata con tanto dispendio di energie comunque e' posticcia e durerà davvero poco ancora e lascerà solo macerie e ferite politiche mai più rimarginabili .

Amerigo Gizzi