ORTONA- LA GRANITICA NUOVA MAGGIORANZA COSTRETTA A DIFFIDARE IL SINDACO PER CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE

Comunicato stampa del 31 marzo 2023

La nuova maggioranza costretta alla diffida per far convocare il Consiglio comunale

Il grave atto di arroganza, che denota mancanza di cultura istituzionale, segnalato anche al Prefetto e alla Procura della Repubblica.

Con una lettera inviata per conoscenza anche al Prefetto di Chieti e alla Procura della Repubblica di Chieti, i Consiglieri comunali Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Gianluca Coletti, Franco Vanni, Simonetta Schiazza, Emore Cauti, Antonio Sorgetti, Italia Cocco e Simona Rabottini hanno dovuto diffidare il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Polidori, il Sindaco Leo Castiglione e il Segretario Generale Evelina Di Fabio, ciascuno per quanto di competenza, a far convocare e riunire entro il 9 aprile prossimo il Consiglio comunale, come richiesto dagli stessi Consiglieri comunali il 20 marzo scorso.

“Mai nella storia della Città di Ortona – dichiarano i Consiglieri comunali Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Gianluca Coletti, Franco Vanni, Emore Cauti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti – gli amministratori comunali, di ogni appartenenza politica, hanno compiuto un gesto così grave! Siamo di fronte ad un atto di arroganza politica che denota anche mancanza di cultura istituzionale e di rispetto per la comunità che rappresentiamo!”



“Impedire l’esercizio delle funzioni e delle prerogative dei Consiglieri comunali nei termini e con le modalità garantite dalla legge – continuano i Consiglieri comunali della nuova maggioranza in Consiglio comunale – nonché il funzionamento della massima assise civica, che rappresenta l’intera comunità ortonese ed è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sarebbe una grave ed inaccettabile omissione che comporta anche conseguenze di altra natura!”

“Siamo sempre più convinti – concludono i Consiglieri comunali – che il Sindaco Leo Castiglione e i suoi fedelissimi, con i loro metodi e i loro modi, abbiano fatto il loro tempo!

Prendiamo atto, purtroppo, che di fatto, non c’è più un’amministrazione comunale utile per cittadini, imprese, professionisti e associazioni.

La Città di Ortona merita amministratori all’altezza del compito, capaci di assicurare alla nostra comunità sviluppo economico, crescita culturale e benessere sociale!”

SOLO ORTONA NELLA TESTA- FRATELLI D'ITALIA - CITTA' CHE AMO