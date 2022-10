COMUNICATO STAMPA

Grande attivismo del gruppo Solo Ortona nella Testa

I consiglieri comunali del gruppo #solooertonanellatesta# richiedono la convocazione del consiglio comunale con importanti punti all’ordine del giorno.

Finalmente, dopo due mesi dall’ultimo consiglio comunale, nella giornata di ieri la Conferenza dei Capigruppo ha esaminato favorevolmente la richiesta di convocazione proposta dai Consiglieri Comunali del gruppo #soloortonanellatesta.

Il presidente del Consiglio Comunale ha così convocato per il prossimo 6 ottobre alle ore 15.30 la nuova adunanza che si svolgerà nell’Aula del Palazzo Municipale con 13 punti all’ordine del giorno.

Tra questi spiccano richieste su temi di particolare importanza come Zes, Piano Sociale Distrettuale 2022/24 e stato di crisi della Cantina Sociale di Ortona, per i quali i consiglieri Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza ed Emore Cauti hanno deciso di sollecitare la convocazione, vista la latitanza della maggioranza.

Per quanto riguarda la delibera “Zes”, con essa si propone, d’intesa con la Zes Abruzzo e con l’Autorità di Sistema portuale, di istituire un’ unità organizzativa interna all’Ente per fornire il massimo supporto alle imprese, ai professionisti, alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali, al fine di agevolare l’ampliamento o l’insediamento di nuovi impianti produttivi da parte delle imprese esistenti o di nuova costituzione all’interno del territorio comunale ricadente nella ZES Abruzzo;

Mentre, la proposta di delibera sul Piano Sociale Distrettuale è diretta a far adottare i provvedimenti necessari ad assicurare, nella fase di predisposizione del Piano dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore di Ortona, con forme di co-programmazione e co-progettazione, così come previsto dal Codice del Terzo Settore. Questa richiesta non solo consentirà alle Associazioni ed agli operatori ortonesi di intervenire direttamente sull’importante strumento sociale e, grazie al loro coinvolgimento, di eliminare storture che l’attuale amministrazione ha praticato nei precedenti anni.

Infine, sullo stato di crisi della cantina sociale di Ortona, si intende assumere dal Sindaco informazioni sulle attività adottate dalla sua amministrazione in relazione alla delibera del Consiglio comunale di Ortona n. 72 del 19.10.2019, in quanto non risulta vi siano state particolari azioni amministrative. Pertanto, con la nuova delibera si vuole impegnare l’esecutivo a prevedere nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 un congruo stanziamento finalizzato alle attività di supporto e di promozione della vitivinicoltura ortonese, in particolare per sostenere il risanamento economico – finanziario e la ripresa delle attività della storica Cantina Sociale di Ortona.

GRUPPO “ SOLO ORTONA NELLA TESTA ”