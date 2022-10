Inaugurato il nuovo Nido d’Infanzia a Fonte Grande.

Dopo la grande richiesta da parte delle famiglie di frequentare il Nido d’Infanzia “A.Gramsci” l’amministrazione comunale ha deciso di aprire un nuovo Nido, nell’apposita struttura situata nel quartiere di Fonte Grande, consentendo così a tutti di frequentare.



“Una scelta importante e anche economicamente impegnativa a cui però non potevamo sottrarci come amministrazione- spiega il sindaco Leo Castiglione- che da sempre è vicina al cittadino e attenta al mondo educativo. Una risposta chiara ai genitori che lavorano ma soprattutto un servizio in più alla comunità.”



La giornata è stata rivolta soprattutto ai genitori e ai piccoli “alunni” che hanno avuto modo di ambientarsi e di conoscere le modalità organizzative del servizio. Dalla prossima settimana inizia per tutti gli iscritti la fase di inserimento.