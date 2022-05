SE LE PROMESSE NON VENGONO MANTENUTE CROLLA LA FIDUCIA VERSO LE ISTITUZIONI E QUESTA E' GRAVE RESPONSABILITA'

DALLE PROMESSE ALLA REALTÀ. FAR PARTECIPARE TUTTI AL CONSIGLIO COMUNALE È UNA PRIORITÀ LEGALE E DI CIVILTÀ. HO LASCIATO L’AULA PER SOLIDARIETÀ E TRASPARENZA.

DALLE PROMESSE ALLA REALTÀ. FAR PARTECIPARE TUTTI AL CONSIGLIO COMUNALE È UNA PRIORITÀ LEGALE E DI CIVILTÀ. HO LASCIATO L’AULA PER SOLIDARIETÀ E TRASPARENZA.

DALLE PROMESSE ALLA REALTÀ. FAR PARTECIPARE TUTTI AL CONSIGLIO COMUNALE È UNA PRIORITÀ LEGALE E DI CIVILTÀ. HO LASCIATO L’AULA PER SOLIDARIETÀ E TRASPARENZA.

Oltre le promesse elettorali c’è la realtà. I fatti per cui si è giudicati se una amministrazione ha adempiuto alla sua prima missione che è l’UGUAGLIANZA tra i cittadini. Se cade questo presupposto allora rovina anche l’idea di cittadinanza. Per questo ieri di fronte alla impossibilità di un cittadino di prendere parte al Consiglio comunale perché portatore di disabilità ho abbandonato l’Aula.

Oltre le promesse elettorali c’è la realtà. I fatti per cui si è giudicati se una amministrazione ha adempiuto alla sua prima missione che è l’UGUAGLIANZA tra i cittadini. Se cade questo presupposto allora rovina anche l’idea di cittadinanza. Per questo ieri di fronte alla impossibilità di un cittadino di prendere parte al Consiglio comunale perché portatore di disabilità ho abbandonato l’Aula.

Oltre le promesse elettorali c’è la realtà. I fatti per cui si è giudicati se una amministrazione ha adempiuto alla sua prima missione che è l’UGUAGLIANZA tra i cittadini. Se cade questo presupposto allora rovina anche l’idea di cittadinanza. Per questo ieri di fronte alla impossibilità di un cittadino di prendere parte al Consiglio comunale perché portatore di disabilità ho abbandonato l’Aula.

OGGI COME NEL PASSATO