TARIFFA TARI - I CITTADINI SPREMUTI ANCORA UNA VOLTA COME LIMONI

In cifre, il Comune corrisponderà ad Ecolan 3 milioni 815 mila euro per il 2022, rispetto ai 3 milioni e 748 mila del 2021, mentre, nella convenzione era previsto l’importo di 3 milioni e 600 mila.

In cifre, il Comune corrisponderà ad Ecolan 3 milioni 815 mila euro per il 2022, rispetto ai 3 milioni e 748 mila del 2021, mentre, nella convenzione era previsto l’importo di 3 milioni e 600 mila.

In cifre, il Comune corrisponderà ad Ecolan 3 milioni 815 mila euro per il 2022, rispetto ai 3 milioni e 748 mila del 2021, mentre, nella convenzione era previsto l’importo di 3 milioni e 600 mila.

Tanto pagano i cittadini che, per contro, non hanno né dal Sindaco né dagli assessori chiarimenti su ciò che stanno pagando. Così il carrozzone delle chiacchiere inutili va avanti.

Tanto pagano i cittadini che, per contro, non hanno né dal Sindaco né dagli assessori chiarimenti su ciò che stanno pagando. Così il carrozzone delle chiacchiere inutili va avanti.

Tanto pagano i cittadini che, per contro, non hanno né dal Sindaco né dagli assessori chiarimenti su ciò che stanno pagando. Così il carrozzone delle chiacchiere inutili va avanti.

L’aumento di tasse per i cittadini sarà ancora maggiore se si considera che nel 2022 non potranno contare sui 200 mila euro di contributo statale per le utenze domestiche e sui 31 mila euro di contributo straordinario Covid dallo Stato.

L’aumento di tasse per i cittadini sarà ancora maggiore se si considera che nel 2022 non potranno contare sui 200 mila euro di contributo statale per le utenze domestiche e sui 31 mila euro di contributo straordinario Covid dallo Stato.

L’aumento di tasse per i cittadini sarà ancora maggiore se si considera che nel 2022 non potranno contare sui 200 mila euro di contributo statale per le utenze domestiche e sui 31 mila euro di contributo straordinario Covid dallo Stato.

elencati nelle pagg. da 85 a 91 della “proposta tecnica” di Ecolan, allegata al contratto, non devono, né possono rientrare nel calcolo della tariffa fatta pagare ai cittadini perché non sono servizi domestici, infatti, il loro costo sarebbe dovuto essere quantificato ed estrapolato dal calcolo della tariffa posta a carico dei cittadini e pagato dal comune con le risorse del bilancio comunale essendo servizi generali svolti a favore dell'ente locale e non del singolo contribuente.

elencati nelle pagg. da 85 a 91 della “proposta tecnica” di Ecolan, allegata al contratto, non devono, né possono rientrare nel calcolo della tariffa fatta pagare ai cittadini perché non sono servizi domestici, infatti, il loro costo sarebbe dovuto essere quantificato ed estrapolato dal calcolo della tariffa posta a carico dei cittadini e pagato dal comune con le risorse del bilancio comunale essendo servizi generali svolti a favore dell'ente locale e non del singolo contribuente.

elencati nelle pagg. da 85 a 91 della “proposta tecnica” di Ecolan, allegata al contratto, non devono, né possono rientrare nel calcolo della tariffa fatta pagare ai cittadini perché non sono servizi domestici, infatti, il loro costo sarebbe dovuto essere quantificato ed estrapolato dal calcolo della tariffa posta a carico dei cittadini e pagato dal comune con le risorse del bilancio comunale essendo servizi generali svolti a favore dell'ente locale e non del singolo contribuente.

È incredibile che assessore e sindaco se ne vantino. Evidentemente pensano che nessuno avrebbe messo in evidenza l’ennesimo atto contro i cittadini.

P.S. : QUESTA MATTINA SONO USCITO DALL’AULA PER SOLIDARIETÀ UMANA E ISTITUZIONALE NEI CONFRONTI DI UN CONCITTADINO CON DIFFICOLTÀ MOTORIE CHE VOLEVA ASSISTERE AL CONSIGLIO COMUNALE, PER RIBADIRE CHE NON CI SONO CITTADINI DI SERIE A E CITTADINI DI SERIE B, E CHE IL COMUNE DEVE FARSI CARICO DI TUTTE LE ESIGENZE. NATURALMENTE QUESTO NON MI HA IMPEDITO DI SOTTOLINEARE L’INCONGRUENZA DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SOPRA HO EVIDENZIATO.

BUON SABATO A TUTTI.