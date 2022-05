Anno europeo dei giovani 2022: i blogger di SearchGo impegnati in "Una staffetta per l'Europa"

Parte dal belvedere di Castellammare del Golfo (Trapani) e toccherà tutte le sedi Europe Direct d'Italia poste lungo il Sentiero Italia CAI il progetto "Una staffetta per l'Europa" ideato da Marta Ferrantelli, responsabile dell'Europe Direct Trapani Sicilia, svolto in collaborazione con l'A.S.D. SearchGo il cui presidente Francesco Bernabeo e il vice presidente Michela D'Annibale sono impegnati ad affrontare i 7 mila chilometri del Sentiero Italia Cai che fa tappa in questi giorni proprio in Sicilia.

L'ufficializzazione dell'importante collaborazione è avvenuta con la consegna della bandiera dell'Europa, dopo l’esperienza del calpestio per la Festa dell’Europa 2022 denominata, Il green Deal europeo: ValorizzIamo Monte Inici, promossa dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia. I due blogger di Ortona a Mare (CH) porteranno, dunque, in giro, la bandiera consegnata loro dalla dott.ssa Marta Ferrantelli, per l'Italia, durante l'Anno Europeo dei giovani 2022.

L'iniziativa punterà i riflettori sull'importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

"Siamo onorati ed emozionati di poter avere la bandiera dell'Europa dentro i nostri zaini - commenta il presidente dell'A.S.D. SearchGo Francesco Bernabeo - cercheremo di portare l'attenzione su una tematica che ci sta a cuore, come quella dell'ambiente, realizzando video e foto all'interno di parchi, riserve, facendo conoscere le sedi Europe Direct che troveremo lungo il nostro cammino e creando articoli sul nostro sito internet https://searchgo.it". Michela D'annibale, vicepresidente dell'A.S.D. SearchGo, continua : "Questa bandiera così importante è motivo d'orgoglio. Non vediamo l'ora di poter essere, nel nostro piccolo, parte integrante di un progetto importante come questo".

I blogger di SearchGo hanno ottenuto il patrocinio della Commissione Europea per il progetto "Sentiero Italia CAI - 7.000km da vivere" e anche da altre associazioni ed enti illustri quali il Club Alpino Italiano, Ministero della Transizione Ecologica oltre a numerose Regione che i due ragazzi attraverseranno.

Al momento si trovano in Sicilia, esattamente a Piana degli Albanesi, per documentare e raccontare il bellissimo paese ricco di storia e tradizioni.

SearchGo vuole ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto quali: Club Alpino Italiano, Club Alpino Italiano Regione Abruzzo, Club Alpino Italiano sezione di Ortona, Istituto di Vigilanza "Aquila S.R.L." di Angelo di Nardo, Nervegna Autotrasporti, Avis Comunale di Ortona, Napoleone Viaggi, Buonefra, Gruppo Setra, Napi Chemical e i Brand Sponsor Ziel, SeteTrack e Stella Alpina di Pescara.