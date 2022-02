COMUNICATO STAMPA DEL COORDINATORE CITTADINO DELL'UDC CHE SI SCHIERA UFFICIALMENTE

Il direttivo dell’UDC di Ortona coordinato da Eduardo Grumelli, in seguito a una approfondita valutazione e alle convergenze ideologiche riscontrate, ha deciso di aderire con entusiasmo al progetto civico/moderato che sosterrà il candidato Ilario Cocciola.

«Riteniamo sia il miglior Sindaco che la città possa eleggere» afferma Grumelli, che già due mesi fa aveva annunciato l’inizio di un dialogo con l’aspirante primo cittadino :«sulla base di una scelta condivisa dall’intero gruppo e le affinità programmatiche che ci accomunano, contribuiremo volentieri alla realizzazione di un progetto finalizzato al buon governo e alla gestione trasparente della questione pubblica.

Il responsabile provinciale Andrea Buracchio e il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio hanno accolto accondiscendenti la scelta del circolo, dimostrando che il futuro amministrativo di Ortona non è alla mercè di dinamiche regionali e nazionali distanti dai problemi e le difficoltà della collettività, ma dipende esclusivamente dall’impegno di chi lavora sul territorio e conosce le singole criticità che lo contraddistinguono.

Stiamo componendo una lista competitiva per onestà, competenze e professionalità; lavoriamo per costruire un’alternativa credibile e rispondere subito alle gravose priorità che necessitano di una celere risposta, come: lavoro, economia ed emergenza abitativa, questioni che una volta risolte e stabilizzate conferirebbero nuovamente il giusto decoro sociale che l’intera municipalità merita eliminando disparità e diseguaglianze. La sanità è un altro nervo scoperto che vale la pena rimarginare, garantendo sicurezza e riconsegnando alla città una struttura efficiente al servizio della comunità. Ci impegniamo per Ortona».

EDUARDO GRUMELLI COORDINATORE UDC ORTONA