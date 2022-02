Il nuovo libro dell'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano: Le nostre nostalgie futuribili (Ed. Il Viandante, 2022)

Sabato 5 marzo alle ore 18:00 presso Le Dimore di Ortona, in via G. d’Annunzio, ci sarà la presentazione del nuovo libro di Attilio Alessandro Ortolano: Le nostre nostalgie futuribili, edito da Edizioni Il Viandante.

In questa raccolta di racconti brevi, lo scrittore ortonese Attilio Alessandro Ortolano (Lanciano, 1993) esplora le idiosincrasie e le assurdità della vita contemporanea, le profondità dell’animo umano e la difficoltà di essere fragili. I suoi personaggi incarnano diverse condizioni dell’individuo; ricercano l’autenticità in un mondo sclerotizzato dalle consuetudini e dalla ricerca della speranza. I racconti “Anima e topi”, “Aspettami nel futuro, se possibile”, “Il peso dell’artista” e gli altri evidenziano una continua tensione alla ricerca di una verità per la quale il prezzo da pagare diventa una intima inadeguatezza, che tuttavia i protagonisti combattono con la grazia di chi cerca di mantenere intatta almeno la propria luce. In calce, alcune lettere dal futuro, scritte dai personaggi del suo ultimo romanzo, Ossigeno (Edizioni Augh, 2020).

Con lui parteciperanno il maestro e attore Tommaso Bernabeo, della compagnia teatrale NoveZeroSei di Ortona, e il doppiatore e voice over Pietro Di Marco.

Per l’evento è gradita la prenotazione via whatsapp al 3281633845 al fine di garantire la corretta organizzazione nel rispetto della normativa vigente.

Un estratto del libro: "Quello che è certo è che la mia vita e la mia disciplina sono migliorati solo al pensiero di dovermi mostrare, un giorno, davanti ad una persona vera, che mi ha dato un appuntamento in sogno, e che forse non troverò mai."