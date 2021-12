AL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DELL' UDC DI ORTONA UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO

Ormai la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Ortona e' alle porte e i partiti cercano visibilita' e nel caso dell'UDC Ortonese e' in atto una ristrutturazione dei vertici che e' sfociata nella nomina del suo nuovo segretario Cittadino EDUARDO GRUMELLI .

Il nuovo segretario e' un trentunenne insegnante di lettere e ricercatore universitario al quale spetta il non facile compito di dare nuova linfa ad un partito che discende dalla vecchia democria cristiana di cui non a caso ne possiede il simbolo prestigioso dello SCUDO CROCIATO.

La nostra redazione tutta fa un grosso in bocca al lupo a questo giovane che non si e' nascosto le difficolta' del compito ma che ha dichiarato che ce la mettera' tutta per ripristinare l'entusiasmo che prima il partito suscitava nel popolo ortonese.

Il segretario regionale del partito Enrico di Giuseppantonio e quello provinciale Andrea Buracchio sono scesi in quel di Ortona per sostenerlo e dargli quella vicinanza e quella forza di cui un neo segretario e per giunta neofita ha assolutamente bisogno.

Enrico Di Giuseppantonio si e' detto molto entusiasta della sua scelta ed e' sicuro che il giovane ripaghera' tutta la fiducia che il partito nutre in lui ed ha affermato che l'UDC e' piu' viva che mai ed anche ad Ortona sara' presente con una lista competitiva che guardera' naturalmente con favore alla sua area di riferimento che e' quella di centro destra.

Naturalmente , Di Giuseppantonio , su precisa demanda dell'interlocutore , ha tenuto a precisare il senso dell'appartenenza all'area centrista espicitata dallo stesso come volonta' di sedersi all'eventuale tavolo con spirito costruttivo e positivo ma tenendo ben presente che il suo partito intende farlo con pari dignita' e senza preclusione pregiudiziale alcuna ad eventuali sue richieste sempre ispirate al buon senso ed agli interessi degli ortonesi.

In sintesi si potrebbe dire che essendo una competizione amministrativa locale si e' molto attenti alle dinamiche Cittadine e quindi non e' un obbligo schierarsi col centro destra ma un auspicio forte che si perseguira' senza darlo per scontato come del resto ha dimostrato all'epoca dell'ex sindaco di centro sinistra D'Ottavio appoggiandolo in toto.

Seguiremo tutti gli sviluppi della campagna elettorale prossima con articoli , video ed interviste e saremo come sempre dalla parte dei Cittadini che devono essere i beneficiari del prossimo consiglio comunale e non come purtroppo spesso accade come " polli da spennare ".

Amerigo Gizzi