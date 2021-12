Sieco: Trasferta proibitiva a Bergamo, ma i ragazzi di Coach Lanci hanno voglia di ribaltare i pronostici.

Sebbene non sia ancora arrivata la vittoria, la Sieco Service Impavida Ortona affronterà il prossimo impegno con un punto in più che, seppur poco significativo in termini di classifica, è un chiaro segnale che l'encefalogramma della squadra non è piatto.

«Ho perso il conto di quanti set abbiamo perso ai vantaggi», afferma il tecnico Nunzio Lanci. «Arriviamo molto spesso a giocarcela fino alla fine per poi cedere agli avversari. Questo vuol dire che basterebbe migliorare davvero di pochissimo le nostre percentuali in ricezione e in attacco per cambiare il senso di una partita. Quello che rimprovero spesso ai ragazzi è il loro calo di concentrazione durante le partite. Posso capirli, perché è frustrante per tutti non vedere arrivare i risultati dopo tante ore passate ad allenarsi, ma affinché i risultati arrivino bisogna vincere e per vincere bisogna essere in campo con la testa, prima che con il corpo. Sono convinto che vincendo una partita si innescherebbe una reazione a catena in grado di cambiare volto alla squadra e di conseguenza anche al nostro campionato».

Impavidi direzione Bergamo dove incontreranno la vice-capolista che fino ad oggi ha conquistato 5 vittorie e subito soltanto due sconfitte. Un ruolino di marcia importante che non sorprende affatto dando una scorsa al roster dei lombardi. Padura Diaz, Cargioli, Terpin, tanto per citarne alcuni, hanno l'esperienza e la forza di chi ha da sempre lottato per obiettivi ambiziosi e che anche in questa stagione stanno portando i propri colori ai vertici della classifica.

Il testa/coda comincerà alle ore 18.00 di domenica 5 dicembre e gli arbitri designati a dirigerlo saranno Sabia Emilio (Potenza) e Marconi Michele (Pavia). La diretta streaming sarà disponibile, come sempre, sul sito internet www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare previste per la nona giornata di campionato:

Emma Villas Aubay Siena - Bcc Castellana Grotte

Conad Reggio Emilia - BAM Acqua e S.Bernardo Cuneo

Synergy Mondovì - Pool Libertas Cantù

Cave Del Sole Lagonegro - Gruppo Consoli McDonald's Brescia

HRK Diana Group Italia - Kemas Lamipel Santa Croce