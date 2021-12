ECCO CHI SARA' IL NUOVO SINDACO DI ORTONA

Non volevamo crederci ma tutto lascia supporre che sia proprio così , purtroppo al peggio non c'e' mai fine.

Ancora una volta il detto " l'assassino torna sempre sul luogo del delitto " trova conferma in cio' che sta succedendo nella politica ortonese .

SILVIO PAOLUCCI , ex assessore regionale PD alla Sanita' e "tristemente" noto ad Ortona come uno degli artefici " dell'uccisione " dell'Ospedale di Ortona , attualmente capogruppo PD alla Regione , torna prepotentemente sulla scena polica ortonese confezionando un " inciucio " con l'attuale sindaco di Ortona Leo Castiglione .

La circostanza politica sarebbe l'elezione del prossimo CONSIGLIO PROVINCIALE di CHIETI e la prossima elezione primaverile del CONSIGLIO COMUNALE DI ORTONA .

Ebbene , pare , da indiscrezioni che trovano conferma negli ambienti politici che cercano di fare sempre cose segrete ma che puntualmente si rivelano come quelle di " pulcinella " , che il capogruppo SILVIO PAOLUCCI abbia perorato la candidatura a Presidente Provinciale del suo amico di partito FRANCESCO MENNA del Vastese e come Consigliere provinciale ANGELO RADICA di Tollo . Ebbene l'Amministrazione di Ortona non ha presentato nessun suo candidato in modo da riversare un congruo numero di voti ai suddetti , questo e' scandaloso in quanto Ortona , ancora una volta non e' rappresantata da nessuna parte ma a chi di dovere poco importa di quello che si dice ma solo quello che politicamente e' piu' conveniente per chi " tresca " .

Così facendo Silvio Paolucci si rafforzerebbe politicamente dettando legge nel Consiglio Provinciale e nello stesso tempo potrebbe concorrere bellamente all'elezione del prossimo sindaco di Ortona nella persona di Leo Castiglione . Naturalmente parliamo di politica e quindi per come ormai ci hanno abituati a partire dalle alte sfere dove l'inciucio e' una regola e non un'eccezione comunque per noi Cittadini ortonesi e' il tutto scandaloso se comunque non c'e' il fine del " bene comune " ma solo la sete di potere dei singoli protagonisti e bisogna considerare ora che anche gli stipendi sono di entita' cospicua di fronte a qualsiasi remunerazione di noi normali Cittadini.

La telenovela pero' non pare finire qui , a corollario si parla anche di una promessa di candidatura alle prossime elezioni regionali sempre col beneplacido di Paolucci per l'assessore CRISTIANA CANOSA.

Per noi " poveri mortali " sembra fantascienza ma la politica odierna non si basa piu' su ideali ma solo o comunque soprattutto su interessi personali tanto e' vero che gli eletti in Parlamento in un partito per il 50% cambiano casacca a seconda di dove spira il vento .

Ricordate la scorsa campagna elettorale dove l'attuale assessore CRISTIANA CANOSA venne sonoramente sconfitta e guardate che ruolo ricopre oggi , alcuni che l'avevano combattuta ed avevano vinto si ritrovano defenestrati e chi invece aveva perso si ritrova con un potere spropositato.

Ci sono molte altre cose che bollono in pentola e che e' bene sapere ma una cosa bisogna assolutamente mettere in chiaro e cioe' che il popolo sopporta ma poi sbotta facendo poco rumore ma sbiancando indelebilmente le caselle in cabina elettorale .

Nulla contro le persone ma i comportamenti politici vanno stigmatizzati sempre e comunque ed anzi in fase di campagna elettorale e' un dovere per qualsiasi Cittadino perche' altrimenti diamo ragione a chi dice che : " ogni popolo ha il governo che si merita perche' sono loro che l'eleggono ".

Vi do appuntamento alla prossima puntata

AMERIGO GIZZI