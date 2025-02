FRATELLI D'ITALIA ABRUZZO BENEDICE LA CANDIDATURA DI ANGELO DI NARDO AUSPICANDO CHE TUTTI I PARTITI D'AREA L'APPOGGINO

Ormai non si torna indietro , le trattative per il candidato sindaco unitario di tutto il cx dx si concluderanno a Roma forse tra domani e mercoledì per fare l'ultimo tentativo per far convergere tutti i componenti verso il giovane ma esperto Angelo Di Nardo che oggi ha ricevuto il plauso di tutta Fratelli D'Italia Abruzzo che ha riconosciuto il lui il miglior candidato sulla scena politica Ortonese pur riconoscendo la validità di altri personaggi .

Fratelli D'Italia ed il Presidente Regionale Marco Marsilio aprono le porte a tutte le componenti affinchè ci sia la consapevolezza su questo nome ma ormai non c'è più tempo da perdere e il nome scelto che ha più possibilità dopo tante trattative e' Angelo Di Nardo che con numeri alla mano non può che essere oggettivamente il più accreditato .



Il partito che ha ad Ortona la maggioranza schiacciante rispetto a tutti gli altri , Fratelli D'Italia , per dovere verso i propri elettori ha messo a disposizione la candidatura dei loro uomini migliori e addirittura ha anche rinunciato a quella del suo coordinatore cittadino Franco Vanni per seguire i desiderata di Forza Italia e Lega che ritenevano che il candidato dovesse essere un giovane ma nello stesso tempo esperto . Così e' nata la candidatura di Angelo di Nardo .

Tutti sono consapevoli che il cxdx dovrebbe essere unito e quindi si farà ancora un ultimo tentativo che se andasse in porto sarebbe la cosa migliore per tutti ma se questa unità non si vuole trovare a prescindere da qualsiasi oggettiva valutazione allora e' chiaro che tutto diventa velleitario .

Conclusioni :

da quello che sono riuscito a sapere da fonti accreditate Angelo Di Nardo , che non ha mai preteso ma ha solo messo a disposizione la sua persona , presumibilmente sarà comunque candidato sindaco appoggiato da diverse componenti civiche che gli riconoscono la giusta caratura per svolgere appieno il ruolo di chi deve risollevare le sorti di Ortona che negli ultimi tempi e' scomparsa come rappresentanza a tutti i livelli dove si decidono le destinazioni delle risorse economiche a cui si possono attingere per far crescere la città .

Seguiremo da vicino gli sviluppi ulteriori ma da come si sono messe le cose l'unità perseguita ad oggi risulta una chimera ma i miracoli possono sempre avvenire .

La foto sotto e' emblematica della determinazione con cui Angelo Di Nardo viene portato sul tavolo .

a partire da sx il senatore Quintino Liris , a seguire il Capogruppo consigliare FDI Abruzzo Massimo Verracchia , il Presidente Regionale Abruzzo Marco Marsilio , Il coordinatore FDI Ortona Franco Vanni , Il candidato sindaco in pectore Angelo Di Nardo , coordinatore Regionale Abruzzo FDI senatore Etelwardo Sigismondi , il vice coordinatore FDI Ortona Avv. Fabio Palermo . Erano presenti alrti esponenti tra cui anche il coordinatore Provinciale Antonio Tavani che al momento della foto era assente .

Amerigo Gizzi