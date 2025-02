SI SCRIVE FRATINO MA SI LEGGE I COLETTI ?

La conferenza stampa che si doveva tenere oggi e' stata spostata a lunedì : si annunciera' la candidatura di Fratino come candidato di una psedo sinistra e di una parte minoritaria di cx dx .



E' fuor di dubbio che i Coletti fin dal primo minuto delle convocazioni dei tavoli del cx dx per la scelta del candidato sindaco hanno tentato d'imporsi come poltrona più alta ma hanno trovato il fiero diniego di Fratelli D'Italia che mai avrebbe potuto aderire ad un simile film che non aveva nessuna base logica affinchè si avverasse . Quello che fa specie e' che gli stessi potrebbero aver trovato la testa di ponte per incunearsi ed in qualche maniera cercare di devastare il campo che hanno sempre contestato ed anzi ne sono sempre stati fieri oppositori .

Ora di punto in bianco abbiamo assistito ad un forsennato lavorio , privo di ogni logica politica , che li ha portati a sbandierare dei simboli da sempre sue avversarie .

Vista la porta chiusa di Fratelli D'Italia ( che non riconosce ai Coletti nessuna credibilità a rappresentarli ) c'e' un lavorio che porterebbe Fratino come testa di ponte per trafiggere il cx dx che sarebbe vincente a tutti i livelli e quindi allora l'unico modo escogitato potrebbe davvero essere Fratino che aprirebbe a loro la porta , del resto sappiamo benissimo che i Coletti non sono mai riusciti ad avere la massima carica a livello comunale ma si sono piazzati sempre in posizioni di grande potere all'interno della coalizione , infatti nell'ultima edizione comunale del cx sx col Sindaco D'Ottavio ambedue occupavano scranni importanti e determinanti . Quando poi il Sindaco D'Ottavio caccio' dalla Giunta Gianluca Coletti poco dopo dovette dimettersi , sara' stata una coincidenza ?

Ora mi chiedo se sia lecito almeno pensare , visti i trascorsi politici , se il gioco non possa essere ripetuto , non dico che lo sia ma solo che la storia vissuta e' maestra di vita ed e' bene sempre tenerne conto .

Onestamente poi se uno fa una considerazione fantasiosa di quanto sta accadendo si potrebbe pensare che il tutto e' fatto per isolare ma senza riuscirci la forza di cx dx che rappresenta la stragrande maggioranza di questa area ,(n Fratelli D'Italia ) lo si fa mascherandosi con liste e simboli che hanno mi verrebbe da dire solo i simboli ma senza nessuna forza reale , due simboli che valgono insieme , ad essere di manica larga , una rappresentanza effettiva che si aggira sul 2% , se poi aggiungiamo un altro simbolo che non arriva al 4% si ha idea davvero che il tutto e' stato costruito , a pensar male ma spesso ci s'azzecca , con il solo scopo di dividere un'area che unita sarebbe assolutamente vincente , io aggiungo con assoluta ironia che potrebbe essere una strategia ben studiata di infiltrazione sul campo nemico della parte avversa , ossia della sinistra che per disgregare una corazzata adopera l'unica mossa possibile .

Altra considerazione che si potrebbe fare e' del perchè Gianluca Coletti non e' rimasto con Cocciola che lo aveva riportato nell'alveo di cx sx ? forse perchè la carica di sindaco era già assegnata e quella di vice non gli garantiva il controllo totale vista la statura di Ilario Cocciola ? Fantasia politica naturalmente .



Sto parlando di politica e quindi di fantasia perchè lo scibile umano non ci arriverebbe a capire perchè basato solo su cose reali .

E' evidente che così come si sono messe le cose il nome di Fratino , vetusto come eta' scusa addotta da Forza Italia , per togliere dal tavolo Franco Vanni ma con una prerogativa che lo stesso Fratino non può vantare ossia che Vanni sta operando a tutti i livelli senza soluzione di continuità per tenere alta la bandiera del cxdx mentre il buon Fratino sono ben dieci anni che e' scomparso dalla scena politica ed ora improvvisamente riapparso senza che se ne veda il vero motivo ed e' questo che mette in allarme in qualche modo dalle vere motivazioni del personaggio sicuramente degno ma scomparso da molto tempo , mi verrebbe da dire perchè , a quale scopo ?



Tutte le considerazioni si possono fare ma in politica , soprattutto quelle che sfuggono al buon senso comune , il piu' delle volte e' la strategia perseguita .

Uno può pensarla come crede ma che di colpo i Coletti siano i porta bandiera del cx dx e' impensabile ed allontanano gli elettori di questa parte politica dai partitini satellitari Lega e Forza Italia , obbiettivamente UDC e Noi Moderati sono già ai minimi termini , a rinnovare loro la fiducia e che indurranno gli stessi elettori molto probabilmente a schierarsi con Fratelli D'Italia rafforzandola ancora di più .



Si parla e si vocifera insistentemente che per convincere Fratino a prestarsi gli e' stato assicurato che Fratelli D'Italia sarebbe stato costretto ad appoggiarlo , e forse lo stesso non si e' reso ben conto che e' semplicemente impossibile che ciò avvenga con queste premesse visto che tutto sa di marchingegno ormai scoperto e quindi semmai dovrebbe produrre l'effetto esattamente contrario e credo che così sarà .



Gianluca Coletti si fa forte della carica di vice di Fratino ed una successiva scalata su Forza Italia che spazzerebbe via chi per questo partito ci e' sempre stato e non ha mai cambiato . Gli strateghi pensando che gli altri non si fanno i loro conti ormai hanno fatto il loro tempo , e' arrivato invece quello della trasparenza , quella della fedeltà a quei partiti che gli hanno permesso di avere potere per anni e anni , i cittadini non tollerano più chi con con indifferenza passa da una parte all'altra solo perchè da quella parte non c'è più “ trippa per gatti ”.



Credo che bisogna tornare con i piedi per terra e ristabilire i ruoli effettivi dei singoli che fanno parte del tavolo e tornare a cio' che effettivamente la storia ha consacrato , ossia ognuno torni a perorare le cause su cui si e' sempre battuto , i Coletti secondo me dovrebbero tentare una scalata alla sinistra da dove sono stati estromessi , allora si che potrebbero avere quella credibilità che tentano di accreditarsi inutilmente con l'aiuto di qualche addentellato di cxdx ormai completamente screditato .

Amerigo Gizzi