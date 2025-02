Sinistra Italiana - l'Assemblea organizzativa : Tommaso D'Anchini nella segreteria e costituzione due nuovi circoli, uno a Guardiagrele e uno a Ortona.

Apertura di nuovi circoli, luoghi chiave della partecipazione, spazio ai giovani: sono alcuni dei focus al centro dell'Assemblea organizzativa di Sinistra Italiana della Provincia di Chieti. "AVS, il progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra di Fratoianni e Bonelli per consistenza numerica è ormai saldamente il sesto partito italiano attestandosi intorno al 6,5%, due soli punti percentuali meno della Lega di Salvini. Risultato confermato alle ultime elezioni regionali, che ha permesso alla provincia di Chieti di eleggere un consigliere regionale", premette Michele Marino, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Chieti. Venerdì sera, nella sede di Europa Verde di Lanciano, in Via Umberto, presente il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri, si è tenuta un'Assemblea organizzativa degli iscritti e delle iscritte di Sinistra Italiana della Provincia di Chieti, che insieme ai Verdi compone AVS. Anche in questo appuntamento si è preso atto della crescita del partito, che presto vedrà la costituzione di due nuovi circoli, uno a Guardiagrele e uno a Ortona. Il raddoppio dei tesserati e la volontà di fare spazio ai nuovi iscritti ha trovato realizzazione nella elezione di una Segreteria Provinciale, che potesse rappresentare tutti i territori del Chietino. Su proposta del Segretario Provinciale, il lancianese Michele Marino, sono stati eletti nella Segreteria Franco Caramanico, già sindaco di Guardiagrele e consigliere regionale, l'avvocatessa Antonella Masciarelli e il segretario del circolo di Chieti Luciano Monaco, Tommaso D'Anchini, già assessore comunale a Ortona, Gigio D'Ercole referente per il Vastese, Donatello D'Arcangelo da Tollo, a cui Marino, indicandolo come vice-segretario provinciale, ha chiesto una speciale collaborazione. "Sinistra Italiana alle scorse europee in Italia è stata votata da circa il 16% dei giovani - dichiara Marino -, confermandosi al terzo posto nella graduatoria dei consensi dopo FdI e PD. Il raddoppio delle iscrizioni in tutto il Paese, al pari della nostra provincia, sta a dimostrare che né l'astensionismo né la partecipazione attiva alla vita politica sono un destino segnato della nostra nazione. A Guardiagrele, anche grazie al riconosciuto carisma di Franco Caramanico, tra i nuovi iscritti la maggioranza dei tesserati è rappresentata da giovani".

L'iter assembleare in Abruzzo continuerà con le altre Province: appuntamento all'Aquila giovedì 13 febbraio , a Pescara venerdì 14 febbraio, a Teramo domenica 16 febbraio, in preparazione dell'Assemblea Regionale di Sinistra Italiana che si terrà il 1 marzo.