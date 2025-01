I peggiori incubi del centrodestra , quello di essere governati dai coletti , si stanno per realizzare tramite la candidatura di Nicola Fratino?

Il quadro ormai e' abbastanza chiaro , le manovre partite e perpetrate dal coordinatore provinciale di Forza Italia D'Aniele D'Amario sono talmente evidenti che molto difficilmente possono essere smentite analizzando i fatti che lo stesso ha portato avanti ed attuato con lucida prospettiva di approdo .

I fatti di Daniele D'Amario :

All'inizio non ha messo , come FI , nessun nome come candidato sindaco di coalizione . Ha premuto affinchè Fratelli D'Italia facesse un suo nome riuscendoci tanto e' vero che Il nome fatto da FDI e' stato il suo coordinatore Franco Vanni .

Raggiunto il primo obbiettivo ha lasciato al partito di maggioranza relativa , con 30% e passa voti , di trovare l'unanimità della coalizione su questo nome che sapeva benissimo che era impossibile da trovare .

Successivamente per screditare e togliere dal tavolo il nome di Franco Vanni ha preteso a chiare lettere che il candidato sindaco doveva avere le caratteristiche del rinnovamento e carta anagrafica adeguata ( di giovane età ) e a dimostrazione ha messo sul tavolo il giovane Simone Ciccotelli .

Fratelli D'Italia con spirito costruttivo volto a raggiungere l'unità del cx dx ha sacrificato addirittura il suo leader reo di essere un settantenne ed ha optato per il trentasettenne Angelo Di Nardo che oltre ad essere giovane e' anche esperto in politica avendo per ben sette anni tenuto alta la bandiera in consiglio comunale seppur dai banchi dell'Opposizione.



I fatti della Lega :

Il coordinatore provinciale Maurizio Bucci a questo punto ha messo in campo il giovane Ranalli Alessandro che pare era stato interpellato ma con esito negativo ma comunque sia era stato indicato al tavolo dalla Lega .



I nomi ufficiali sul tavolo del cx dx erano quindi i tre su menzionati ossia Angelo Di Nardo per FDI - Simone Ciccotelli per FI e Alessandro Ranalli per la Lega .

Il tavolo provinciale a questo punto doveva decidere fra chi dei tre doveva essere il candidato unitario .

Tavolo Provinciale

su questo tavolo con somma sorpresa di punto in bianco Forza Italia e Lega ritirano i loro due nomi messi in campo come loro candidati , a questo punto sfacciatamente proforma , e fanno il nome di Nicola Fratino su cui convergere , bisogna tener presente che il Fratino e' lontano dalla scena politica cittadina e non da ben dieci anni e non ha mai battuto ciglio a favore del cx dx nelle penultime e ultime elezioni politiche Amministrative ed ha esattamente le caratteristiche di un candidato sindaco giubilato dagli stessi che lo propongono .

Questo nome rappresenta il passato e non il rinnovamento ed è un settantenne esattamente come Franco Vanni , quindi D'Amario e Bucci come spiegano questa retromarcia a favore di cio' che per loro deleterio fino al giorno prima ?

Perchè i Coletti torneranno in auge se il candidato scelto sara' Nicola Fratino , nome perorato e preteso da Lega e Forza Italia ?

E' chiaro come il sole che Gianluca Coletti ha tentato di imporre la sua candidatura a Fratelli D'Italia di Ortona ma ha trovato un muro insormontabile ed invalicabile ed allora ha tentato con gli anelli deboli dello scacchiere rappresentati da Lega e Forza Italia di allontanarli dal maggior partito in assoluto del cx dx per indebolire tutta l'area e tentare di mettere alla berlina Fratelli D'Italia , costringendola in qualche maniera a sottostare ai loro desiderata .

Comunque questi due partiti dovrebbero sapere che i voti dei cittadini dati a Fratelli D'Italia ad Ortona sono inconfutabili ed incontrovertibili e se si vuole trovare davvero un'unità e' da qui che bisogna partire , come accadrebbe in qualsiasi altra parte d'Italia viste le forze in campo .



A questo punto se mai il nome di Nicola Fratino dovesse ancora stare sul tavolo appoggiato dai Coletti e' chiaro che questi ultimi insieme ad altri ex amministratori della Giunta D'Ottavio ( di sinistra ) , Simonetta Schiazza , Valentino di Carlo , ed altri ancora invaderanno il campo rendendolo terreno proprio . In pratica si avrebbe un Fratino debolissimo che dovrebbe attingere per avere qualche remota speranza al settore di sinistra che ha allontanato da tempo i Coletti , davvero Fratino pensa che prenderà voti dal settore che lo ha sempre avversato solo perchè ha alleato i Coletti che ormai non si sa cosa rappresenta politicamente ? Un'operazione a perdere che forse non e' stata del tutto analizzata con serenità ma magari presi dall'euforia di raccontarsi tra di loro che e' possibile cio' che invece non lo e'? Questa aggregazione semmai si dovesse davvero realizzare sarebbe dai connotati ibrida e non rappresenterebbe adeguatamente ne' la dx e ne' la sinistra .

In questo quadro sembra chiaro che Forza Italia e la Lega non hanno mai avuto come vero obbiettivo l'unione del cx dx ed infatti ora gettano la maschera celandosi dietro l'intromissione politica dei Coletti che ha trovato terreno fertile e si sono fatti l'idea che Fratelli d'Italia alla fine sarà costretta ad aderire e portare i voti che invece loro non hanno .

Mi chiedo a questo punto come sarebbe mai possibile per Fratelli D'Italia pensare seppur lontanamente di appoggiare una strategia che e' stata pensata ed attuata fin dall'inizio per ridurla a semplice comparsa ? Come si fa a tradire il proprio elettorato che ha chiaramente dimostrato con una schiacciante maggioranza di oltre il 30% dei voti di volere come fulcro imprescindibile della coalizione questo partito ? Come si può buttare al vento il volere e i voti dei cittadini ? E' chiaro che e' un attacco diretto a Fratelli D'Italia nel tentativo di metterlo contro il proprio elettorato e farlo crollare come consensi .

Da queste considerazioni anche il più sprovveduto politico converrebbe che un candidato come Nicola Fratino , espressione tra l'altro di una Forza Italia dei Mauro Febbo e dei Lucio Cieri acerrimi avversari , per loro scelta , di Fratelli D'Italia non potrà mai essere aggregante ma assolutamente disgregante .



Come si sono messe le cose mi sento di prevedere che il cxdx avrà due candidati sindaci ,, di cui uno sicuramente Angelo Di Nardo .

Amerigo Gizzi