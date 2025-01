Il centrodestra verso la candidatura a sindaco di Angelo Di Nardo di Fratelli d'Italia

Dopo la candidatura a Sindaco di Ilario Cocciola per il cx sx si staglia all'orizzonte anche quella del cxdx che sembra ormai non ci siano dubbi sarà il trentasettenne Angelo DI Nardo . Non e' ancora ufficiale ma i nomi su cui si e' lavorato corrispondono a quelli di Alessandro Ranalli per la Lega , di Simone Ciccotelli per Forza Italia e Angelo Di Nardo per Fratelli D'italia .

La Lega

ha fatto il nome del giovane Alessandro Ranalli ma senza nulla togliere al giovane Alessandro che e' persona degna e di prospetto sicuramente interessante e valida sembra proprio che il duo Bucci e Nervegna rispettivamente responsabile provinciale del partito e portavoce del partito ad Ortona non siano assolutamente convinti nemmeno loro . Infatti nel prosieguo , e' passata circa una settimana dall'annuncio non se ne vede più traccia .

Evidentemente il duo di sopra sta giocando altra partita ma questo era evidente e quasi certificato fin dall'inizio visto come sono andate le cose .

Forza Italia

il Commissario D'Amario ha messo sul tavolo il giovane Simone Ciccotelli ma sembra proprio che sia stata una tattica illusoria nei confronti del giovane che stando alle voci di corridoio e' stato completamente giubilato dallo stesso che lo aveva proposto . Perchè l'avrebbe fatto ? Secondo alcune fonti perchè non voleva giocarsi quel gruppo che si era prestato con entusiasmo a risollevare le sorti di Forza Italia ad Ortona e a cui lui aveva dato credito e l'illusione che sarebbero stati i nuovi artefici del partito ad Ortona . Forza Italia Ortona come noto e' stato sempre l'elemento disgregante del cx dx tanto e' vero che le scorse Amministrative si e' schierato senza simbolo come “ Forza Leo per Ortona ” ( quindi in appoggio a Castiglione ) pur di boicottare il cxdx . Nei mesi scorsi alcuni personaggi si sono impegnati fattivamente spronati da D'Amario che si e' fatto immortalare più volte sotto i gazebo insieme a loro come per dargli la certificazione che rappresentassero il rinnovamento e il nuovo corso .

Il rinnovamento della classe dirigente e' stato il leit motiv percorso da D'Amario per "togliere dal tavolo il Candidato di Fratelli D'Italia Franco Vanni reo di avere la veneranda età di settant'anni e quindi non più in grado di reggere una carica così importante che oltre alle capacità richiede anche una energia fisica all'altezza .

Fratelli D'Italia

Il partito di maggioranza relativa ad Ortona con oltre il 30% dei consensi che inizialmente aveva candidato Franco Vanni suo coordinatore Cittadino e stimatissimo ad Ortona in ossequio ai desiderata di D'Amario ha ritirato la candidatura iniziale e con forza ha messo sul tavolo il giovane Angelo Di Nardo che oltre a soddisfare il rinnovamento rappresenta anche la capacità Amministrativa per aver rappresentato il cx dx in consiglio comunale seppur in minoranza per ben sette anni.-

Naturalmente su questo nome si e' coalizzato con forza tutto il partito in tutte le sue componenti e sfaccettature e soprattutto Franco Vanni che ne ha elogiato ampiamente l'autorevolezza .

Lo stesso Angelo Di Nardo ha dichiarato nell'ultimo tavolo aperto a tutti i partiti e alle liste civiche che non si tirerà indietro e che Fratelli D'Italia Ortona e' determinata col suo candidato ( cioè lui ) ad affrontare qualsiasi battaglia politica per riportare in auge e al comando dell'Amministrazione Cittadina il cxdx e soprattutto cambiare la classe politica che ormai non sta più al passo coi tempi e che tanto male ha fatto alla Città.

Scacchiere di possibili candidati sindaci dei vari schieramenti ad Ortona per le prossime Amministrative 2025

Centrosinistra : Ilario Cocciola , appoggiato da PD -IV-Centro Democratico-Azione -AVS-Il Faro e Ortona Coraggiosa. Attualmente e' l'unico candidato ufficiale .

Centrosinistra : dopo la diaspora avvenuta nel Pd per la scelta del candidato sindaco potrebbe profilarsi un candidato di quella parte del Pd esautorato e che fa riferimento a Franco Musa magari con l'appoggio del PSI , il nome che Franco Musa aveva fatto prima del Commissariamento era il giovane Costa .Lurago , potrebbe essere ancora lui il designato ?

Centrosinistra.

sempre in quest'area potrebbe nascere un altro candidato sindaco che attinge in questo bacino elettorale . Cristiana Canosa che ‘e stata esponente di rilievo nelle consigliature di Leo Castiglione e che e’ stata piu' volte candidata a livello Nazionale e Regionale come senatrice per il Pd prima e in appoggio al candidato di centrosinistra Luciano D'Amico dopo si e' resa promotrice di una vasta aggregazione di cittadini probabilmente come supporto ad una sua eventuale candidatura oppure di un candidato a lei vicino .

Castiglione Leo

durante la crisi della sua consigliatura nel 2024 ha dichiarato chiaramente che si sarebbe ricandidato ed anche l'apertura di una sede a Fonte Grande del “ Il Comune delle Idee” sta a significare che vuole essere della partita e quindi e' probabile che possa rientrare in gioco.



Nicola Fratino

e' un nome che non e' mai stato fatto ufficialmente nei tavoli allargati ma che aleggia fra i si dice e non solo . La sua candidatura però sarebbe in antitesi a quanto voluto ed attuato da D'Amario sul tavolo che ha posto come condizione nella ricerca di un candidato unitario una persona giovane e capace perche' si rinnovasse la classe politica anche anagraficamente ed infatti così facendo ha indotto il candidato Franco Vanni di Fratelli D'Italia ad abbandonare perchè ormai settantenne , quindi questa FI non potrebbe appoggiare il nome di Fratino essendo anche lui un settantenne e già due volte sindaco e vicesindaco .

Sembra invece che questo nome sia nelle grazie della FI di Mauro Febbo e di Lucio Cieri che hanno combattuto strenuamente Fratelli D'Italia ed hanno appoggiato con la lista “ Forza Leo per Ortona ” il Sindaco Castiglione che e' il nemico numero uno ( politicamente ) della stessa FDI . E' chiaro che proporlo e' un atto di divisione e non di aggregazione del cx dx perchè e' fatto ben sapendo che Fratelli d'Italia si troverebbe nella condizione di non aderire mai a tale proposta fatta palesemente contro il partito di maggioranza . Si da il caso poi che se si considera che Fratino potrebbe avere l'adesione di Ortona Popolare allora e' evidente che anche questa candidatura sarebbe invasa , senza FDI , dagli ex assessori di sinistra della giunta D'Ottavio . Si creerebbe allora una aggregazione che comunque potrebbe essere in qualche maniera ammiccante a sinistra dove attingere voti ma che troverà ben magro riscontro effettivo .visto l'affollamento .

Praticamente alla luce dei fatti potrebbe risultare una candidatura debole e con moltissime incognite non avendo una caratteristica ben definita ma alquanto ibrida .

Considerazioni commenti ed opinioni

Analizzando con attenzione tutte le vicissitudini elencate sopra si evince che c'è un assembramento di candidati che si rifanno in qualche maniera a sinistra o al cxsx che si voglia .e che inevitabilmente cozzeranno fra di loro e si contenderanno un elettorato non così vasto da soddisfare in qualche maniera chi vuole attingervi e quindi secondo il mio modesto parere serve davvero un'identità precisa ed autorevole e onestamente sembra che Ilario Cocciola si presenti ai blocchi di partenza come favorito o comunque con buone chance di attrarre il maggior numero di consensi . Comunque come sempre i votanti sono sovrani e faranno le loro scelte che saranno difficili visti gli assembramenti e gli affollamenti di candidati .



In questo quadro quindi si staglia all'orizzonte il candidato Sindaco Angelo Di Nardo che e' più che mai determinato in questa nuova ed esaltante avventura con rinnovato vigore e con una forza ed una determinazione che era difficile immaginare , infatti nell'ultimo tavolo allargato ha espressamente dichiarato che mette a disposizione Ia sua candidatura anche se non dovesse trovare l'unanimità dei partecipanti al tavolo . Quindi da queste dichiarazioni e' evidente che sarà assolutamente della partita e se così fosse potrebbe rappresentare l'unica vera alternativa a chi non vuole votare a sinistra e a chi e' inviso l'ex sindaco Castiglione che ricordo e' stato defenestrato soprattutto per la determinazione di Simona Rabottini , Italia Cocco , Sorgetti Antonio ed anche per la caparbietà del duo di FDI Franco Vanni e Di Nardo Angelo .

Questa candidatura potrebbe far sorgere qualche dubbio per via dei trascorsi che non sono stati propriamente positivi ma a ciò si potrebbe obbiettare che le esperienze soprattutto non positive accrescono enormemente le possibiltà di migliorarle perchè memori degli errori commessi .

E' molto interessante ed avvincente per chi guarda la politica dall'esterno quando ci s'imbatte con persone giovani ma con una determinazione tale da trasportare e contagiare anche chi della politica diffida e che crea un entusiasmo tale da riportare anche gli scettici a votare . Sono d'accordo con D'Amario per la caratterizzazione che il candidato sindaco dovrebbe avere ma così facendo ha escluso lui stesso la persona di Nicola Fratino .

Credo che questa volta , elezioni del 2025 , si potrebbe approdare al ballottaggio anche con 3000 voti vista la grande frammentazione che porterà inevitabilmente ad abbassare il quorum occorrente .

Staremo a vedere gli sviluppi ma credo che i candidati sindaci potrebbero essere cinque o sei ed il confronto sarà di tutto rilievo e credo che il vincitore possa scaturire da chi insegue il rinnovamento della classe politica , basta con i soliti noti che hanno portato la città di Ortona ad uno stato comatoso tale che da taluni viene definita “ la città dei pensionati ” .

Amerigo Gizzi