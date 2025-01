Furti a Fossacesia e Rocca San Giovanni individuati i responsabili

I militari della Stazione Carabinieri di Fossacesia, a conclusione attività d’indagine avviata dalle denunce sporte da alcuni gestori di ristoranti e lidi balneari nei comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore dei furti, un 20enne extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora.

La persona, ripresa dalle telecamere dei sistemi di video - sorveglianza, si rendeva responsabile di almeno quattro furti con scasso perpetrati all’interno di altrettanti esercizi commerciali da dove riusciva ad asportare denaro, cellulari, dispositivi multimediali e tablet, per un valore di circa un migliaio di euro.

Una ulteriore attività investigativa, ha consentito di individuare altri due cittadini di nazionalità rumena, quali autori di furti in alcuni negozi di abbigliamento nel territorio del comune di Rocca San Giovanni, fermati e identificati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri subito dopo il furto, trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento rubati per un valore di circa 1300 euro, trafugati dalle attività commerciali dopo che erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio. L’abbigliamento recuperato è stato riconsegnato agli aventi diritto.

Tutte le persone identificate sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano rendendosi responsabili dei reati di furto aggravato.

Nei confronti di questi è stata avanzata alla Questura di Chieti da parte della Compagnia carabinieri di Ortona, la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dai comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni.