IL CENTRO DESTRA DI ORTONA STRINGE I TEMPI ED A BREVE INDICHERA' IL SUO CANDIDATO SINDACO

CENTRO SINISTRA.

ll centro sinistra dopo una profonda spaccatura del circolo cittadino del PD , infatti addirittura e' stato Commissariato , ha deciso di candidare come suo rappresentante alle prossime elezioni amministrative l'avv. Ilario Cocciola . I partiti del centro sinistra si sono riappropriati del ruolo guida a tutti gli effetti di questa parte politica con l'aggiunta di liste civiche che sono importanti ma che devono essere di supporto ai partiti in modo da accrescere il consenso ma soprattutto di portare al tavolo dei partiti quelle prerogative particolari che sono la parte vitale della loro esistenza . Quindi si e' concluso , o quasi , tutto il percorso che ha portato alla scelta del candidato che da sempre ha militato in quell'area e che la rappresenta pienamente anche per il suo passato sempre e comunque a difendere le istanze proprie della sinistra .

CENTRO DESTRA.

Ora tocca ai partiti del centro destra la scelta del suo candidato Sindaco e non può che essere espressione di un passato radicato in questa parte politica .

Naturalmente ci sono come e' fisiologico alcune divergenze ma queste vanno superate perchè il centro destra possa avere la possibilità di tornare a governare la città di Ortona dopo circa 12 anni .

Nessuno si aspetta che di colpo , con la bacchetta magica che tutto si appiani in due giorni ma e' altrettanto vero che il continuo cincischiare non fa altro che complicare le cose ed addirittura anzichè appianare potrebbe sortire l'effetto contrario , ossia ingarbugliare ancora di più le cose .

Da quello che e' dato sapere le cose non sono partite con il piede giusto anzi si e' partiti a rovescio su quello che invece sarebbe stato , secondo il mio modesto parere , il “ modus operandi ” corretto . Le liste civiche che si sono aggregate ai partiti con i loro massimi esponenti si sono sempre espressi alla riappropriazione dei partiti del ruolo guida pena la decadenza dei valori e soprattutto la nascita di personalismi che nulla hanno a che vedere con la responsabilità di dar conto a consessi strutturati e che operano sul territorio e che hanno come fine ultimo il bene collettivo . Ricordo perfettamente che qualcuno fra i massimi esponenti di una lista civica si scagliava contro Castiglione soprattutto accusandolo di una gestione personalistica della cosa pubblica appunto perchè non doveva dar conto in quanto civico ai partiti .

Ora credo che sia arrivato il tempo che i partiti del centro destra tornino uniti rappresentando una fetta molto cospicua dei cittadini Ortonesi che gli hanno accordato i loro consensi sia alle Regionali che alle Europee .

Grande importanza ai civici che si riconoscono in questa aggregazione ma per loro stesso dire il primato deve tornare ai partiti e non ai singoli e comunque non a una parte ristretta che governa in gergo “ cerchio magico ”. Naturalmente ai civici deve essere data una rappresentanza importante perchè e' il ruolo stesso che rappresentano che e' importante . Oltre che allargare in linea teorica i consensi può dare una linfa vitale tale da rendere variegata e rappresentativa della cittadinanza intera che evidentemente da soli i partiti non riescono a coprire .

Credo che la ricerca di una convergenza tra i partiti del centro destra su un candidato unitario che li rappresenti sia l'unica via corretta e auspicabile , almeno da me , altrimenti si finisce in un “ cul de sac ” ( vicolo cieco ) inestricabile , legittimo avere aspettative ed anche ambizioni personali ma che non siano al di fuori della realtà e del realizzabile .



Non credo ci sia nulla di disdicevole , anzi e' necessario , dare l'onere e l'onore all'aggregazione di cx-dx di scegliere il candidato Sindaco , il cx-sx insegna .

Chi volesse imporre al di fuori di questo procedere un film diverso e addirittura magari rafforzandolo con un “ o così o così ” della serie io non ci sto ad altre soluzioni secondo me commette un grave errore perchè molto difficilmente lo stesso film perseguito da alcuni potrà essere realizzato .

I partiti non sono lo spauracchio per Ortona e il cx sx Ortonese ne ha dato dimostrazione , i partiti fanno da anello di congiunzione che permetterà ad Ortona di essere ben rappresentata nei consessi e negli Enti che contano . Ortona attualmente nonostante l'enorme importanza a livello anche numerico e' la cenerentola per quanto riguarda i centri di potere che effettivamente muovono le leve del comando , noi siamo esclusi da tutto con i civici passati e così sarà anche con quelli futuri , da qui l'esigenza , secondo il mio parere , di ridare il primato ai partiti , un plauso al centro sinistra che ha fatto da apri pista a questo concetto e che credo non può che essere seguito anche nel settore di centro destra se non vuole ancora una volta essere soccombente .

Mi sento di dire come sentimento di cittadino che il nuovo Sindaco deve essere residente ad Ortona da almeno un congruo numero di anni e che rispecchi una militanza nel cx dx da altrettanti anni .

Tengo a precisare che le opinioni espresse sono personali e scaturite dai fatti che man mano si sono succeduti nel corso di questi ultimi 10 anni , il mio vuole essere solo un contributo senza nessuna pretesa che siano seguite da chi su vari tavoli prenderà le vere decisioni , credo però che il buon senso sia di gran lunga la dote migliore per ottenere il meglio , poi ognuno fa le scelte che vuole anche se può sfociare in un harakiri .

Appena ci saranno aggiornamenti in merito alla scelta del candidato vi informerò in contemporanea e comunque un minuto dopo che viene in mia conoscenza .

Gizzi Amerigo