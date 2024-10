Dengue â€“ disinfestazione : il 12 e 13 Ottobre nel centro abitato di Ortona ; il 12, 13 e 14 Ottobre nellâ€™ intera zona di Fontegrande

Continua la disinfestazione nel centro abitato di Ortona e da stasera anche a Fonte Grande

Dopo i primi casi accertati di febbre Dengue ed in attesa di conferma di ulteriori casi sospetti segnalati nei giorni scorsi al Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica dell'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, il commissario straordinario Gianluca Braga ha emanato una nuova ordinanza consultabile all’albo pretorio

https://www.comune.ortona.ch.it/it/documenti/rf-00-24-casi-di-arbovirosi-da-virus-dengue-provvedimento-contingibile-ed-urgente-di-disinfestazione-nel-centro-abitato-e-zona-fontegrande-del-comune-di-ortona

con cui dispone la disinfestazione del centro abitato per altri due giorni, come richiesto dal Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale della Regione Abruzzo.

La disinfestazione sarà estesa anche al quartiere di Fonte Grande dove sarà effettuata per tre giorni consecutivi a partire dal 12 ottobre.

La ditta ECO.LAN, dunque, ripeterà nell’area del centro urbano i trattamenti adulticidi e larvicidi nei giorni del 12 e 13 ottobre dalle 21.00 alle 03.00 ed effettuerà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre dalle 21.00 alle 03.00 i medesimi trattamenti nell'intera zona di Fonte Grande sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 10 al Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e riposta alla Arbovirosi da Dengue 2020- 2025.

Essendo il servizio previsto anche nelle aree private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze, i residenti, sono tenuti a consentire l'accesso agli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione del trattamento.



L'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 37 del 12/10/2024

dispone

• alla ditta ECOLAN SPA, con riferimento alla segnalata situazione epidemiologica relativa alla circolazione del virus Dengue nella Città di Ortona, l’intervento urgente di disinfestazione adulticida, larvicida e la ricerca ed eliminazione di focolai larvali, su tutto il centro abitato di Ortona, sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private nelle giornate del 12 e 13 Ottobre 2024 e nella intera zona di Fontegrande sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private nei giorni del 12, 13 e 14 Ottobre 2024 secondo le modalità riportate nell'allegato 10 del Piano Nazionale di Prevenzione e sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025;

• a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree sopraspecificate di consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.).

Durante il trattamento si raccomanda alla popolazione di: - restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio di aria; - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; - considerato che, per effetto deriva, i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere le verdure, la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica;

Dopo il trattamento si raccomanda di: - rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.